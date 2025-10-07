Heroes of Might and Magic отмечает 30-летие - Ubisoft организует специальную трансляцию

9 октября серии Heroes of Might and Magic исполняется 30 лет. Ubisoft пригласила на трансляцию, которая начнётся в четверг в 19:00 МСК. Ожидается, что французский издатель объявит дату выхода Heroes of Might and Magic: Olden Era во время мероприятия.
Компания недавно похвасталась, что Heroes of Might and Magic: Olden Era, выход которой запланирован на конец этого года, уже попала в списки желаний более 750 000 пользователей Steam. Это выводит игру на первое место в списке желаний Steam среди пошаговых стратегий.
Серия HoM&M мертва; и попытки вернуть изометрию без переосмысления геймплея 25-летней давности, приближают лишь банкротство Ubisoft.
а когда вышел age of wonders 4, pidor ?
серия изрядно потрёпана различными экспериментами, индусским кодом и не самыми удачными решениями но olden era вселяет надежду.
Это скорей попытка новодел выдать за представителя великой серии. Мне этот новодел не понравился. Атмосфера и графика мобильной донатной помойки. Так сказать собрались ребятки и сдеали на колленках с щильдиком великий серии. Думаю после выхода она уйдет в забвение.
Мне не особо нравится графика с мобилок в olden era. Сказать по правде больше жду новый замок Кронверк в Hota. А так если улучшить AI в легендарной 3-й части, то она может быть бессмертной как шахматы ))
Да Olden Era это - игра эпохи PS3.