Heroes of Might and Magic отмечает 30-летие - Ubisoft организует специальную трансляцию

9 октября серии Heroes of Might and Magic исполняется 30 лет. Ubisoft пригласила на трансляцию, которая начнётся в четверг в 19:00 МСК. Ожидается, что французский издатель объявит дату выхода Heroes of Might and Magic: Olden Era во время мероприятия.

Компания недавно похвасталась, что Heroes of Might and Magic: Olden Era, выход которой запланирован на конец этого года, уже попала в списки желаний более 750 000 пользователей Steam. Это выводит игру на первое место в списке желаний Steam среди пошаговых стратегий.