Heroes of Might & Magic: Olden Era ещё не вышла, а уже захватывает игроков на 200 часов

В игровой индустрии демоверсии обычно предлагают лишь небольшую часть игры — краткий обзор кампании или одной карты. Однако в случае с Heroes of Might and Magic: Olden Era ситуация совершенно иная. Демоверсия стратегии настолько реиграбельна, что её можно воспринимать практически как полноценную игру, проводя за ней десятки, а то и сотни часов.
Как рассказал Денис Фёдоров, генеральный директор студии Unfrozen, некоторые игроки уже наиграли более 200 часов только в пробной версии. Секрет кроется в мощном генераторе случайных карт, который обеспечивает «невероятную, возможно, неограниченную, реиграбельность». По словам разработчика, можно играть «десятки или сотни часов, используя разные шаблоны, и при этом не заскучаешь», и многопользовательский режим также опирается на это бесконечное разнообразие.
Популярность демоверсии подтверждается и достоверными данными. Olden Era оказалась самой популярной демоверсией среди стратегий в истории SteamDB, достигнув пика активности в 24 000 игроков одновременно.
Несмотря на огромный энтузиазм сообщества, Фёдоров ранее пытался умерить ожидания. Генеральный директор студии подчеркнул, что в раннем доступе не всё будет идеально.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выходит эксклюзивно на ПК. Релиз изначально планировался на этот год, но был перенесён на 2026.
А чего так слабо всего 200 часов. Для пошаговой стратегии с доступным генератором карт слабоватенько как-то. Тем более по великой серии. Меня другое волнует, когда словоблудие прекратиться и что-то материальное попрёт я имею в виду хотя бы бетку и альфу т.н. ранний доступ. Да и полноценную демку хотелось бы при релизе иметь. А пока за демку выдают раннюю альфу. Пока игра, побратим Ремейка Готики по мне. Ранний доступ обеих игр постоянно переносят. На руках у людей т.н. бетки и пробники и т.д.
В данный момент разработчики собирают билд для раннего доступа, потерпи немного)
Надеюсь они не собираются продавать эксклюзивность.
ну чё клоуны, кому вы фейспалмы ставили?
Я в слитый билд наиграл больше чем в демку, но надоело играть в огрызок, лучше дождаться более полной версии в раннем доступе)