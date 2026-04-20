Heroes of Might & Magic: Olden Era и многое другое - Microsoft раскрыла свежую подборку игр для Xbox Game Pass

Microsoft раскрыла свежую подборку игр для Xbox Game Pass — в конце апреля и начале мая сервис пополнится сразу несколькими заметными релизами, включая премьеры «с первого дня».

Уже 21 апреля подписчики получат доступ к уютной RPG Little Rocket Lab и атмосферному приключению Sopa: Tale of the Stolen Potato. В тот же день выйдет и необычный карточный рогалик Vampire Crawlers от авторов Vampire Survivors.

23 апреля в библиотеке появится Kiln — оригинальная игра, сочетающая крафт и сражения на аренах. Следом, 28 апреля, подписчиков ждёт научно-фантастическое приключение Aphelion от Don’t Nod, где предстоит выживать на ледяной планете.

Конец месяца будет особенно насыщенным: 29 апреля добавят динамичный шутер Trepang2, а 30 апреля — сразу несколько проектов, включая Heroes of Might & Magic: Olden Era, Sledding Game и TerraTech Legion. Уже 5 мая в сервис вернётся классика — Final Fantasy V.

Однако вместе с пополнением библиотека понесёт и потери. 30 апреля сервис покинут сразу несколько заметных игр, включая Dragon Ball Xenoverse 2, Revenge of the Savage Planet, Goat Simulator и Citizen Sleeper.

Таким образом, ближайшие недели станут для подписчиков временем выбора: попробовать свежие релизы или успеть завершить прохождение игр, которые скоро исчезнут из каталога.