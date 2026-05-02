Heroes of Might & Magic: Olden Era получила первый патч после релиза - авторы срочно чинят баланс и интерфейс

Heroes of Might & Magic: Olden Era получила свежее обновление v.0.80.09 — небольшой, но показательный патч, который явно отражает реакцию разработчиков на проблемы, всплывшие сразу после релиза. Судя по списку изменений, команда сосредоточилась не на новом контенте, а на «гигиене» проекта: исправлении багов, стабильности и корректировке баланса.

В первую очередь устранили раздражающие технические ошибки — от некорректной работы горячих клавиш до сбоев загрузки профиля и таблиц лидеров. Отдельно стоит отметить временное отключение неподдерживаемых устройств вроде рулей и геймпадов: решение спорное, но прагматичное, учитывая конфликты с управлением.

Сетевой сегмент тоже не остался без внимания — оптимизирована работа лобби и исправлены редкие серверные сбои. Это важный шаг, потому что именно онлайн чаще всего становится слабым местом у стратегий на старте.

Но куда интереснее изменения баланса. Разработчики явно пересматривают экономику карты: уменьшают количество «Ящиков Пандоры», перераспределяют награды и добавляют «Утопии драконов». В итоге игра должна стать менее хаотичной и более предсказуемой в плане прогрессии — что для серии с её стратегической глубиной критически важно.

Отдельный штрих — правки локализации и интерфейса. Мелочь на бумаге, но именно такие детали формируют общее впечатление от проекта.

В целом патч выглядит как аккуратная работа над ошибками, а не попытка «спасти» игру. И это хороший знак: вместо панических решений разработчики методично выравнивают фундамент. Если такой темп обновлений сохранится, у Olden Era есть шанс закрепиться не только на ностальгии, но и на качестве.