Heroes of Might & Magic: Olden Era 30.04.2026
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 417 оценок

Heroes of Might & Magic: Olden Era получила третье обновление в раннем доступе: исправление багов и сетевой стабильности

AceTheKing AceTheKing

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили третье обновление 0.80.11 для игры в раннем доступе, в котором сосредоточились на устранении критических ошибок, улучшении сетевой игры и балансных правках.

Основной список изменений:

  • Исправлена блокировка прохождения миссии "Чем дальше в лес".
  • Объект "Монастырь в горах" теперь корректно увеличивает характеристики героя на 2 (раньше давал только 1).
  • Исправлена редкая ошибка искусственного интеллекта при осаде, а также проблема со строительством на экранах с соотношением сторон 21:9.
  • Возвращены пропавшие тултипы в окне нейтральных существ.
  • Добавлена экспериментальная поддержка ввода с периферийных устройств.
  • Значение защиты кристальных ириадов исправлено с 8 на 10.
  • Стоимость способности "Гнев природы" фавнов-мечниц увеличена с 1 до 2.
  • Починен закон "Дети лесов" для фракции Роща.
  • Добавлено уведомление при получении артефакта у объекта "Воронье гнездо".
  • Исправлен критический баг с кровожадным разорителем, который получал огромные бонусы атаки и защиты из-за некорректного сочетания способностей.
  • В многопользовательском режиме улучшена стабильность: исправлены проблемы со входом в лобби, восстановлением соединения и десинхронизацией клиентов.
  • Добавлена проверка версии игры при приглашении друзей. Улучшена фильтрация лобби без пароля.
  • Время выбора героя и навыков в режиме арены увеличено с 5 до 6 минут.
  • Скорректированы параметры навыка дипломатии - стоимость присоединения существ снижена с дополнительных 100% ресурсов до 50%.
  • Урон защитных башен в городе за каждое здание увеличен с 10 до 15 процентов.
  • Повышена стоимость строительства некоторых зданий фракции Рой.
  • Изменены параметры навыков героев: "Боевая магия" даёт 15/25/35% (раньше 15/20/25), "Чародейство" снижает дополнительную стоимость маны до 100/75/50% (было 150/125/100).
  • Бонусы поднавыков "Один за всех" и "Все за одного" уменьшены с 3 до 2.
  • В локализации исправлен устаревший перевод названия игры в традиционном китайском, ошибочный перевод героя The Ministrel во французском, а также ошибка в квест-логе обучения в польском языке.
  • Починены описания способностей дракона-лича, хмельков и закатных хмельков.
  • По умолчанию в играх через лобби теперь выставлена низкая сложность искусственного интеллекта.

Разработчики благодарят игроков за отзывы и обещают продолжать работу над стабильностью и балансом.

ПК Обновления
7
3
Комментарии:  3
sa1958

Теперь каждый день что ли патчи будут.

2