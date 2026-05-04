Heroes of Might & Magic: Olden Era получила третье обновление в раннем доступе: исправление багов и сетевой стабильности

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили третье обновление 0.80.11 для игры в раннем доступе, в котором сосредоточились на устранении критических ошибок, улучшении сетевой игры и балансных правках.

Основной список изменений:

Исправлена блокировка прохождения миссии "Чем дальше в лес".

Объект "Монастырь в горах" теперь корректно увеличивает характеристики героя на 2 (раньше давал только 1).

Исправлена редкая ошибка искусственного интеллекта при осаде, а также проблема со строительством на экранах с соотношением сторон 21:9.

Возвращены пропавшие тултипы в окне нейтральных существ.

Добавлена экспериментальная поддержка ввода с периферийных устройств.

Значение защиты кристальных ириадов исправлено с 8 на 10.

Стоимость способности "Гнев природы" фавнов-мечниц увеличена с 1 до 2.

Починен закон "Дети лесов" для фракции Роща.

Добавлено уведомление при получении артефакта у объекта "Воронье гнездо".

Исправлен критический баг с кровожадным разорителем, который получал огромные бонусы атаки и защиты из-за некорректного сочетания способностей.

В многопользовательском режиме улучшена стабильность: исправлены проблемы со входом в лобби, восстановлением соединения и десинхронизацией клиентов.

Добавлена проверка версии игры при приглашении друзей. Улучшена фильтрация лобби без пароля.

Время выбора героя и навыков в режиме арены увеличено с 5 до 6 минут.

Скорректированы параметры навыка дипломатии - стоимость присоединения существ снижена с дополнительных 100% ресурсов до 50%.

Урон защитных башен в городе за каждое здание увеличен с 10 до 15 процентов.

Повышена стоимость строительства некоторых зданий фракции Рой.

Изменены параметры навыков героев: "Боевая магия" даёт 15/25/35% (раньше 15/20/25), "Чародейство" снижает дополнительную стоимость маны до 100/75/50% (было 150/125/100).

Бонусы поднавыков "Один за всех" и "Все за одного" уменьшены с 3 до 2.

В локализации исправлен устаревший перевод названия игры в традиционном китайском, ошибочный перевод героя The Ministrel во французском, а также ошибка в квест-логе обучения в польском языке.

Починены описания способностей дракона-лича, хмельков и закатных хмельков.

По умолчанию в играх через лобби теперь выставлена низкая сложность искусственного интеллекта.

Разработчики благодарят игроков за отзывы и обещают продолжать работу над стабильностью и балансом.