Исследование мира в HOMM: Olden Era продолжает классические традиции серии, выводя разнообразие на новый уровень

Heroes of Might and Magic: Olden Era обещает стать ностальгическим возвращением в прошлое. Опубликованные разработчиками материалы предполагают, что общий игровой процесс сохранит дух предыдущих игр серии, а также предложит функции, которых фанаты давно ждали. В опубликованном дневнике разработчиков говорится, что исследование мира во многом будет опираться на предшественниц, но будут и новые идеи.

Во время игры мы будем исследовать карту, содержащую множество интересных локаций. Некоторые из них знакомы поклонникам серии. Например, Древо знаний, которое в Heroes of Might and Magic III давало возможность бесплатно повысить уровень героя. Однако появятся и совершенно новые предметы.

Согласно описанию разработчиков, они будут разделены на три категории: те, что укрепляют экономику королевства, банки ресурсов и те, что влияют на рост существ. Это наглядно показывает, что именно мы получим от исследования мира. Артефакты также будут доступны.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе на ПК запланирован на декабрь. В игре будет доступен русский текстовый перевод.