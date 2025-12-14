Издатель Heroes of Might and Magic назвал Steam лучшей платформой для продвижения игр

Глава издательской компании Hooded Horse Тим Бендер, работающей в том числе над Heroes of Might and Magic: Olden Era, высказался в защиту Steam на фоне разговоров о «перенасыщенности» магазина играми. По его словам, именно система рекомендаций Valve сегодня остается самой эффективной в индустрии — и у конкурентов ей попросту нет равных.
Бендер отметил, что Steam гораздо лучше справляется с подбором контента под интересы конкретного игрока, чем даже крупные стриминговые сервисы. Главная страница, теги, персональные рекомендации и жанровые подборки, по его мнению, действительно помогают находить как крупные релизы, так и нишевые инди-проекты.
При этом проблема, считает издатель, заключается не в самом Steam и не в количестве релизов, а в неверной оценке масштабов рынка. Многие студии закладывают слишком большие бюджеты, не соотнося их с реальным интересом аудитории. В результате даже умеренно успешная игра не может окупиться.
По мнению Бендера, платформы вроде Steam должны оставаться открытыми для всех, а ответственность за устойчивость лежит на разработчиках и издателях. Иногда, признаёт он, проекты просто не стоит запускать — по крайней мере в том виде и с теми бюджетами, которые изначально планируются.
Пфф, это он ещё про платформу Ростелекома не знает!
Вот это поворот!
а кто то думал иначе?))
Не верю.
А кому он это всё рассказывает?
Это и так всем известно.
Игроруководству надо же что-то сказать, как-то засветиться в инфо-поле.
Лучшей платформой где покупают но не играют 😂😂😂
коллаборация она такая...изначально доим потреблйатей...~since 1990
Объективно, но проценты грабительские! Привычка покупать игры в стиме убивает конкуренцию! Что там Гейбу в башку придет никто не знает! Блокировка ру региона идиотов нечему не учит!