Издатель Heroes of Might and Magic назвал Steam лучшей платформой для продвижения игр

Глава издательской компании Hooded Horse Тим Бендер, работающей в том числе над Heroes of Might and Magic: Olden Era, высказался в защиту Steam на фоне разговоров о «перенасыщенности» магазина играми. По его словам, именно система рекомендаций Valve сегодня остается самой эффективной в индустрии — и у конкурентов ей попросту нет равных.

Бендер отметил, что Steam гораздо лучше справляется с подбором контента под интересы конкретного игрока, чем даже крупные стриминговые сервисы. Главная страница, теги, персональные рекомендации и жанровые подборки, по его мнению, действительно помогают находить как крупные релизы, так и нишевые инди-проекты.

При этом проблема, считает издатель, заключается не в самом Steam и не в количестве релизов, а в неверной оценке масштабов рынка. Многие студии закладывают слишком большие бюджеты, не соотнося их с реальным интересом аудитории. В результате даже умеренно успешная игра не может окупиться.

По мнению Бендера, платформы вроде Steam должны оставаться открытыми для всех, а ответственность за устойчивость лежит на разработчиках и издателях. Иногда, признаёт он, проекты просто не стоит запускать — по крайней мере в том виде и с теми бюджетами, которые изначально планируются.