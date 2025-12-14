ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 344 оценки

Издатель Heroes of Might and Magic назвал Steam лучшей платформой для продвижения игр

IKarasik IKarasik

Глава издательской компании Hooded Horse Тим Бендер, работающей в том числе над Heroes of Might and Magic: Olden Era, высказался в защиту Steam на фоне разговоров о «перенасыщенности» магазина играми. По его словам, именно система рекомендаций Valve сегодня остается самой эффективной в индустрии — и у конкурентов ей попросту нет равных.

Бендер отметил, что Steam гораздо лучше справляется с подбором контента под интересы конкретного игрока, чем даже крупные стриминговые сервисы. Главная страница, теги, персональные рекомендации и жанровые подборки, по его мнению, действительно помогают находить как крупные релизы, так и нишевые инди-проекты.

При этом проблема, считает издатель, заключается не в самом Steam и не в количестве релизов, а в неверной оценке масштабов рынка. Многие студии закладывают слишком большие бюджеты, не соотнося их с реальным интересом аудитории. В результате даже умеренно успешная игра не может окупиться.

По мнению Бендера, платформы вроде Steam должны оставаться открытыми для всех, а ответственность за устойчивость лежит на разработчиках и издателях. Иногда, признаёт он, проекты просто не стоит запускать — по крайней мере в том виде и с теми бюджетами, которые изначально планируются.

17
9
Комментарии:  9
Кей Овальд

Пфф, это он ещё про платформу Ростелекома не знает!

13
Pаrallax

Вот это поворот!

3
-zotik-

а кто то думал иначе?))

3
Neko-Aheron

Не верю.

3
sa1958

А кому он это всё рассказывает?

Это и так всем известно.

3
FairUlu

Игроруководству надо же что-то сказать, как-то засветиться в инфо-поле.

1
CRAZY rock GAME

Лучшей платформой где покупают но не играют 😂😂😂

1
Velander

коллаборация она такая...изначально доим потреблйатей...~since 1990

Ник Добрый

Объективно, но проценты грабительские! Привычка покупать игры в стиме убивает конкуренцию! Что там Гейбу в башку придет никто не знает! Блокировка ру региона идиотов нечему не учит!