Культовый картодел из Heroes 3 официально присоединился к авторам HoMM: Olden Era

Отечественная студия Unfrozen официально представила новое крупное обновление PvE-контента для грядущей Heroes of Might and Magic: Olden Era, анонсировав скорый выход легендарного сценария под названием «Таинственный остров».

Разработчики пригласили на должность дизайнера игровых уровней знаменитого в сообществе картодела под псевдонимом Papyjama, который и создал этот культовый в кругах фанатов третьих «Героев» сценарий.

Вдохновленная классическим романом Жюля Верна гигантская карта ручной работы станет первой в череде масштабных PvE-дополнений, которые студия планирует выпускать на регулярной основе благодаря творческому подходу и таланту своего нового сотрудника. Сам Papyjama признался:

Я так счастлив и горд работать над Heroes of Might and Magic: Olden Era! Придумывать приключения для других — всегда было мечтой... Я никогда не думал, что это когда-нибудь станет реальностью! Огромное спасибо за доверие!

По заверениям авторов, «Таинственный остров» уже находится на финальной стадии активной разработки, а его появление в игре состоится в рамках одного из ближайших контентных обновлений, причем в честь вступления автора в команду разработчики уже подготовили большое интервью с подробным разбором истории создания сценария и первыми кадрами игрового процесса.

Параллельно с развитием одиночного контента команда Unfrozen продолжает полировать обещанные ранее функции для сетевой командной игры, а также трудится над улучшением генератора случайных карт в строгом соответствии с ранее опубликованной дорожной картой проекта. Создатели подчеркнули, что будут и дальше внимательно изучать отзывы игрового сообщества, уделяя колоссальное внимание качеству PvE-составляющей во время будущих странствий фанатов по выжженным землям континента Джадам.