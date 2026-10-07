Моддер перенес фракции из Heroes III в Heroes of Might and Magic: Olden Era

Моддер под ником CaptainHammerX продолжает работу над масштабной модификацией Golden Era для Heroes of Might and Magic: Olden Era, призванной объединить новую часть серии с классической Heroes of Might and Magic III. В свежей демонстрации автор показал, как перенесенные фракции, города и существа выглядят непосредственно в игре.

Изначально проект строился вокруг идеи добавить в Olden Era армии в стиле HD-2D, основанные на фракциях Heroes III. Однако со временем мод заметно разросся. В актуальной версии представлены Замок, Оплот, Башня, Инферно, Некрополис, Темница, Цитадель, Крепость, Сопряжение, Причал, Фабрика и Bulwark.

Для 12 пользовательских фракций подготовлены полноценные трехмерные сцены городов, созданные на основе оригинальных иллюстраций Heroes III. Существа также получили 3D-модели и анимации, основанные на движениях юнитов из классической игры. На карте приключений появились трехмерные версии городов, различных построек и артефактов.

Golden Era переносит и другие узнаваемые элементы Heroes III: составы армий, альтернативные улучшения существ, героев, портреты, музыку и экраны городов. При этом автор адаптирует классические фракции под механики Olden Era, добавляя им собственные правила и способности.

Модификация пока находится на экспериментальной стадии. Сам разработчик предупреждает о незавершенных анимациях некоторых существ, проблемах интерфейса найма и других ошибках. Наиболее проработанной фракцией на данный момент остается Цитадель, которая используется в качестве своеобразного ориентира для остальных армий.

Актуальная предварительная версия Golden Era v0.1.320 рассчитана на текущую октябрьскую сборку Olden Era в Steam. Мод устанавливается в отдельную копию игры и не изменяет оригинальные файлы, поэтому обычную Heroes of Might and Magic: Olden Era по-прежнему можно запускать через Steam.