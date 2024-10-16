ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 97 оценок

Нарративным директором HoMM: Olden Era выступит Александра Голубева - она занималась русской локализацией Disco Elysium

AceTheKing
Новости

Как стало известно, нарративным директором предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era стала Александра Голубева (Альфина).

Игрокам она известна прежде всего по своей работе над русской локализацией Disco Elysium - разработчица всегда очень открыто общается с фанатами игры при разработке проектов. До студии Unfrozen она так же работала над игрой Pathologic.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.

14
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
smallhell

В принципе, локализация Элизиума была сделана со старанием и находчивостью.

7
Alex40001

смишно. когда половина текста чисто на английском... я лучше 3 героев еще сто тыщ раз пройду чем в это. когда игру просрет потом расскажешь

-12
Кот Миша

Это мягко говоря. Учитывая обилие и сложность текста, работа была проделана со старанием и компетентностью. Одна из лучших локализаций.

5
smallhell Alex40001

На момент когда я играл в Элизиум (впринципе это было довольно позже выхода локализации), там все было норм с текстом.

0
Alex40001 smallhell

ага как же... вы походу не играли на релизе их недоперевода который сколько там пекся?

0
smallhell Alex40001

Это конечно симптом неэффективной работы, но работа была таки завершена и при том с качеством как минимум выше среднего.

0
Бэтмен из Блавикена

Если я не ошибаюсь, там чуть ли не половина студии-разработчика - это люди, которые когда-то Героев 5 запилили

2
антон фекалис

а вот это хорошо. лучше играть на русском чем на английском

0
A E

Помнится всегда вой и вонь начиналась какой бы игры эта дама не касалась. Но может повзрослела уже..

0
Lereman

Сомнительная персона. Я просто давно следил за ледорубами(она оттуда выходец(создатели мора, туктука и т.д)) и прекрасно знаю что она за человек и что у неё за политические взгляда. Если вкратце - ВСЁ ОЧЕ ПЛОХО. Она из этих, из соевых.

Если она главный нарративный директор, то я боюсь в этот наратив напихают соевой нитакусичной повесточки по самые гланды потому, что с её точки зрения это именно то как мыслят вообще все.

Тут остаётся одна надежда - на издателя, который за такие выкрутасы может по шапке надавать и заставить попуститься и запилить нормально. Но т.к. издатель у игры Юбисофт, а они сами повесточники еще те, да и проблем у них куча, боюсь эта надежда не оправдается. Боюсь они только за будут.

Короче если вы знаете кто такая Альфина и следили за её... потоком мыслей, то вы должны примерно представлять почему её назначение главным нарративным директором это для меня ОГРОМНЕЙШИЙ красный флаг относительно игры. УВЫ.

-1
Alex40001

ну все это жопа. после диско их вообще подпускать нельзя к играм

-5
BluntZebulon

Кого их?

0
Alex40001 BluntZebulon

всю команду овнапереводчиков

0