Нарративным директором HoMM: Olden Era выступит Александра Голубева - она занималась русской локализацией Disco Elysium

Как стало известно, нарративным директором предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era стала Александра Голубева (Альфина).
Игрокам она известна прежде всего по своей работе над русской локализацией Disco Elysium - разработчица всегда очень открыто общается с фанатами игры при разработке проектов. До студии Unfrozen она так же работала над игрой Pathologic.
Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.
В принципе, локализация Элизиума была сделана со старанием и находчивостью.
смишно. когда половина текста чисто на английском... я лучше 3 героев еще сто тыщ раз пройду чем в это. когда игру просрет потом расскажешь
Это мягко говоря. Учитывая обилие и сложность текста, работа была проделана со старанием и компетентностью. Одна из лучших локализаций.
На момент когда я играл в Элизиум (впринципе это было довольно позже выхода локализации), там все было норм с текстом.
ага как же... вы походу не играли на релизе их недоперевода который сколько там пекся?
Это конечно симптом неэффективной работы, но работа была таки завершена и при том с качеством как минимум выше среднего.
Если я не ошибаюсь, там чуть ли не половина студии-разработчика - это люди, которые когда-то Героев 5 запилили
а вот это хорошо. лучше играть на русском чем на английском
Помнится всегда вой и вонь начиналась какой бы игры эта дама не касалась. Но может повзрослела уже..
Сомнительная персона. Я просто давно следил за ледорубами(она оттуда выходец(создатели мора, туктука и т.д)) и прекрасно знаю что она за человек и что у неё за политические взгляда. Если вкратце - ВСЁ ОЧЕ ПЛОХО. Она из этих, из соевых.
Если она главный нарративный директор, то я боюсь в этот наратив напихают соевой нитакусичной повесточки по самые гланды потому, что с её точки зрения это именно то как мыслят вообще все.
Тут остаётся одна надежда - на издателя, который за такие выкрутасы может по шапке надавать и заставить попуститься и запилить нормально. Но т.к. издатель у игры Юбисофт, а они сами повесточники еще те, да и проблем у них куча, боюсь эта надежда не оправдается. Боюсь они только за будут.
Короче если вы знаете кто такая Альфина и следили за её... потоком мыслей, то вы должны примерно представлять почему её назначение главным нарративным директором это для меня ОГРОМНЕЙШИЙ красный флаг относительно игры. УВЫ.
ну все это жопа. после диско их вообще подпускать нельзя к играм
Кого их?
всю команду овнапереводчиков