Нарративным директором HoMM: Olden Era выступит Александра Голубева - она занималась русской локализацией Disco Elysium

Как стало известно, нарративным директором предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era стала Александра Голубева (Альфина).

Игрокам она известна прежде всего по своей работе над русской локализацией Disco Elysium - разработчица всегда очень открыто общается с фанатами игры при разработке проектов. До студии Unfrozen она так же работала над игрой Pathologic.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.