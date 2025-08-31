Новые подробности о фракции Раскол в Heroes Olden Era

Разработчики Heroes Olden Era рассказали новые подробности о фракции Раскол - это шестая и последняя из доступных во время раннего доступа фракций.

Так что же такое Раскол? Это отступники из числа эльфов Альвара: солдаты и учёные, которые искали ответы в древних ворийских руинах. В поисках силы они открыли Разлом в Бездну — нижний слой измерения воды, связанный с таинственным Измерением-между-Измерениями (вы можете помнить его по другим частям «Героев» и «Меча и магии»). Это открытие изменило их навсегда.

Через Разлом они научились призывать загадочных существ — жутких, могущественных и по-настоящему уникальных для серии. Так возникла новая фракция, сочетающая изменённых тёмных эльфов и вызванных ими чудовищ.

Как и у других фракций в Olden Era, у Раскола есть свой уникальный навык — «Причастие к Бездне», в котором его история отлично переплетается с игровыми механиками! В начале каждой битвы размер вашей армии увеличивается в зависимости от уровня Причастия. Уровень снижается каждый день, но его можно повышать до определённого предела, побеждая в сражениях. У каждого героя свой уровень Причастия, поэтому вам придётся тщательно выбирать, кого отправлять в бой! Бонусы к размеру армии могут оказывать значительное влияние на ход игры, особенно с учётом поднавыков и специализаций героев. Однако учитывайте, что дополнительные войска существуют только в битве и исчезают после неё — их нельзя передать другим героям.

Эта механика создаёт мощный эффект «снежного кома»: чем больше армия, тем сильнее она становится в затяжных матчах. Играя за Раскол — или против него — всегда учитывайте эту особенность!

Место Раскола в Olden Era

Наша цель в Olden Era — создать новую и по-своему уникальную часть франшизы, соединив классику и свежие идеи, и подарить игрокам неповторимые впечатления. Мы не создаём ремейк какой-либо из прошлых частей, а делаем абсолютно новую часть серии. Поэтому мы хотели ввести фракцию, которой ещё никогда не было в «Героях».

Мы нашли основу в сюжете прошлых игр: в текстах встречались существа и монстры из иных миров, которым никогда не давали полноценной роли. Теперь же они получат её!

Таким образом, во время раннего доступа в Olden Era будет 3 хорошо знакомые фракции (Храм, Подземелье и Некрополь) и 3 «новые» (Рой, Роща и Раскол). Не исключено, что со временем в игру будет добавлено больше фракций в потенциальных дополнениях.

Вплетение ужаса в повествование

Хотя Раскол и новая фракция, её корни уходят в старый сюжет. В нём мы нашли как раз подходящий фундамент для фракции, играющей с силами, которых не понимает до конца, и постепенно искажается ими.

В ролевой игре «Меч и магия VIII» герои Джадама сталкивались с Эскатоном-Разрушителем в потустороннем Мире-между-Мирами (в этой игре его называют Измерением-между-Измерений) — месте, отделяющем материальный мир от стихийных. Там они встретились с буквальными кошмарами (не путать с лошадьми из «четвёрки»! :D) и немыслимыми чудовищами, нарушающими все законы логики. Подобных существ игроки могли встретить и в «Героях IV», где Голдот Полумёртвый обращался к помощи ледяных демонов и ядовитых отродий во время поисков своего хозяина.

Несмотря на ограничения времени, бюджета и технологий, Измерение-между-Измерениями стало ярким образом, оставившим сильное впечатление. Для нас это возможность создать по-настоящему жуткий и искажённый мир — идеальную основу для новой фракции. Иными словами, это та часть сюжета, которая так и просит присмотреться к ней поближе.

Так как Бездна — нижний слой водного измерения, связанный с Миром-между-Мирами, её обитатели напоминают морских чудовищ. Это отражено и в дизайне существ Раскола, и в изменениях, затронувших его эльфов.

Помимо прочего мы вдохновлялись стилем Г. Ф. Лавкрафта, который пользуется большой популярностью, но до сих пор не был отражён в «Героях». Нам кажется, это поможет игрокам Olden Era увидеть что-то знакомое в новой фракции, а нам — сохранить её индивидуальность.

Чтобы добиться этого, мы глубоко вникали в детали сюжета, вплоть до текстов обучений игры и небольших описаний артефактов. В этом нам помогала команда правообладателя «Героев», подтверждая, что наши идеи органично вписываются во вселенную «Меча и магии». Подробная информация о новой фракции связана с сюжетом самой игры, поэтому вам предстоит самим изучить его, а пока лишь намёк: всё начинается с находок ворийских предков и артефактов империи тритонов.

Подводя итоги того, что вам стоит ждать от Раскола:

Новая фракция, которой ещё не было в серии.

Уникальные механики фракции, влияющие на каждую игру. Тщательно планируйте.

Атмосфера лавкрафтианского ужаса — для всех поклонников пугающего и чуждого.

Исследование той части вселенной «Меча и магии», которая прежде оставалась в тени.

Мы любим и уважаем вселенную «Меча и магии», но также при любой возможности стремимся расширить её границы. Раскол идеально вписывается в Джадам — землю, где барьеры между мирами истончаются. Новые земли приносят новые угрозы, новые вызовы и новый сюжет.

С выходом новых актов кампании мы постепенно будем раскрывать тайну появления и возвышения Раскола. Это произойдёт после выхода в ранний доступ и будет сопровождать наш путь к релизу.