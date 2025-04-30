Новый трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era полноценно представил Лесной союз

В последней части серии HoMM, Heroes of Might and Magic: Olden Era, недавно было объявлено о добавлении Лесного союза — коалиции фей, духов и эльфов, базирующейся в Мурмурвуде. Поскольку ожидание выхода новой части, действие которой впервые за 25 лет будет происходить в Энлоте, растет, Unfrozen выпустила новый трейлер, демонстрирующий подробности игрового процесса и юнитов фракции Лесного союза.
Обитатели наполненных маной алых ветвей идут на войну за выживание своего дома и во имя равновесия, поскольку катастрофический конфликт охватывает весь Джадам. Союз фейского народа и стихийных зверей, фракция Лесного союза здесь, чтобы обрушить силу природы на своих врагов, которые не уважают святость их лесов! Расстреливайте своих врагов с помощью фавнов, сокрушайте их магией травников или сжигайте их с помощью величественных фениксов!
Действие Heroes of Might & Magic Olden Era происходит на континенте Джадаме в Энроте и повествует о событиях, которые упоминались, но не были подробно рассмотрены в предыдущих играх. Путешествуйте по яркому фэнтезийному миру, полному чудес и опасностей, стройте величественные столицы, собирайте огромные армии и участвуйте в эпических стратегических сражениях с участием героев и мифических существ.
Испытайте новую кампанию, несколько отдельных карт и бесчисленное множество случайно сгенерированных сценариев в одиночку или присоединитесь к другим игрокам (другам или врагам) в битве умов и магии в многопользовательском режиме. Вы также можете создавать свои собственные истории с помощью инструмента редактирования карт. Затем вы сможете поделиться своими творениями с игроками по всему миру или оставить их только для себя.
Вроде бы и выглядит и звучит достойно.Но почему то стойко воняет "мобильной шляпой".Почему???
из-за мобильного графония и сел-шейдинга
Потому что разрабы гордо заявляют что онли пк, а потом под шумок и мобильную версию сделают с подзаголовком это нас фанаты просили очень сильно.
Потому что подвезут возможность покупки ресурсов и ходов за реал 😂
Прости Юра, мы все про*бали.
Она же тут где то через месяц выходит? А на ПК будет или сразу на мобильных с донатом?