Новый трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era полноценно представил Лесной союз

В последней части серии HoMM, Heroes of Might and Magic: Olden Era, недавно было объявлено о добавлении Лесного союза — коалиции фей, духов и эльфов, базирующейся в Мурмурвуде. Поскольку ожидание выхода новой части, действие которой впервые за 25 лет будет происходить в Энлоте, растет, Unfrozen выпустила новый трейлер, демонстрирующий подробности игрового процесса и юнитов фракции Лесного союза.

Обитатели наполненных маной алых ветвей идут на войну за выживание своего дома и во имя равновесия, поскольку катастрофический конфликт охватывает весь Джадам. Союз фейского народа и стихийных зверей, фракция Лесного союза здесь, чтобы обрушить силу природы на своих врагов, которые не уважают святость их лесов! Расстреливайте своих врагов с помощью фавнов, сокрушайте их магией травников или сжигайте их с помощью величественных фениксов!

Действие Heroes of Might & Magic Olden Era происходит на континенте Джадаме в Энроте и повествует о событиях, которые упоминались, но не были подробно рассмотрены в предыдущих играх. Путешествуйте по яркому фэнтезийному миру, полному чудес и опасностей, стройте величественные столицы, собирайте огромные армии и участвуйте в эпических стратегических сражениях с участием героев и мифических существ.

Испытайте новую кампанию, несколько отдельных карт и бесчисленное множество случайно сгенерированных сценариев в одиночку или присоединитесь к другим игрокам (другам или врагам) в битве умов и магии в многопользовательском режиме. Вы также можете создавать свои собственные истории с помощью инструмента редактирования карт. Затем вы сможете поделиться своими творениями с игроками по всему миру или оставить их только для себя.