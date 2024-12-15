Новый трейлер Heroes of Might & Magic: Olden Era посвящён фракции Подземелье

Heroes of Might & Magic: Olden Era, предстоящий официальный приквел к HoMM3, возвращается с новым трейлером, посвящённым одной из игровых фракций игры. Olden Era обещает возвращение к истокам легендарной саги, приглашая как ветеранов, так и новых игроков исследовать Джадаме, таинственный континент, находящийся в смятении.

Создатели вернулись со свежей презентацией следующей фракции — Подземелья. Герои Подземелий делятся на Чернокнижников (магия) и Лордов Подземелий (сила), поэтому у нас есть разделение, известное по Heroes 3. Отличительной чертой этой фракции является её особый навык, называемый Боевыми стилями. Этарил, комьюнити-менеджер Unfrozen, объяснил, как работает эта способность, на Discord студии.

Боевые стили — это способности юнитов Подземелья, которые работают как альтернативная атака — вы жертвуете уроном, чтобы выполнить особую атаку, которую юнит обычно не может сделать. Они не стоят энергии и всегда доступны.

Игра выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года, в ней будет представлено шесть фракций: Храм (классические рыцари), Некрополь (нежить и вампиры), Сильван (природа и фейский народ), Подземелье (темные эльфы и подземные существа), Улей (демонические насекомые) и шестая таинственная фракция, которая будет раскрыта позже. Разработчики планируют расширить список в будущих обновлениях и DLC.

Olden Era предложит три однопользовательских режима: Кампания, Случайно сгенерированная карта и Схватка. Также есть три многопользовательских режима: Классический режим, Режим одного героя и Арена.