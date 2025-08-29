Обзорный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era посвящён фракции Раскол

Hooded Horse, Ubisoft и Unfrozen раскрыли тайну секретной фракции, которая появится в Heroes of Might and Magic: Olden Era, следующей игре легендарной франшизы. Игроки, поклонники Лавкрафта, запрещённых ритуалов, ледяной магии и *проверка записей* щупалец, приветствуют Раскол.
Впервые представленный на прошлой неделе на Gamescom в рамках презентации инди-игр, Раскол — это фракция инакомыслящих, отделившаяся от Альваров — главной континентальной державы Джадама, — чтобы найти своё решение угрозы Улья. Поселившись среди заснеженных гор и ледяных ущелий вдали от цивилизации, они основали общество, основанное на грамотности, жёсткой иерархии и стремлении раскрыть утраченные древние обряды своих предков-вори.
Это открывает им доступ к опасной, но мощной магии, позволяя лидерам Схизмы призывать орды чудовищных и сверхъестественных существ, а также лишая противников доступа к их собственным способностям. Будь то численное превосходство или мощная ледяная магия, они стремятся подавить и сокрушить своих противников.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК в раннем доступе Steam.
на мой взгляд игре пока не хватает уникальных путей развития героя
в первою очередь этому (имхо) мешает выбор из трёх навыков. при получении уровня всегда есть полезный навык которы позволит из героя сделать имбу такого вида
и это за ~2 часа на карте..
в этой части даже разведка и обучение полезные.
кроме этого в одиночной игре ИИ часто тупит - за 3 месяца едва ли смог собрать армию..
короче баланс еще крутить и крутить.
впрочем может я просто батя в героях
пхпхпхп
а смысл лучше игра уже не станет. как в меме перерисовывать обувь?
это примерно как King’s Bounty II патчами переделать пытаться смысла ноль там всю игру переделывать нужно
просто делюсь мнением.
мне даже в таком виде играть одно удовольствие.
А чем она качественно отличается от HotA? Правда интересно. Ничего особо про неё не читал, так как эта вырвиглазная графика в стиле дешёвой мобильной дрочильни отбивает любое желание её запускать.
Скорей бы уже пощупать
Если не в терпёж и хочется просто пощупать, то на русторке есть бетка.
в этом проекте только музыка хороша, остальное будто сделано нейросетью и для мобилок
