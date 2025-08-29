ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 241 оценка

Обзорный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era посвящён фракции Раскол

monk70 monk70

Hooded Horse, Ubisoft и Unfrozen раскрыли тайну секретной фракции, которая появится в Heroes of Might and Magic: Olden Era, следующей игре легендарной франшизы. Игроки, поклонники Лавкрафта, запрещённых ритуалов, ледяной магии и *проверка записей* щупалец, приветствуют Раскол.

Впервые представленный на прошлой неделе на Gamescom в рамках презентации инди-игр, Раскол — это фракция инакомыслящих, отделившаяся от Альваров — главной континентальной державы Джадама, — чтобы найти своё решение угрозы Улья. Поселившись среди заснеженных гор и ледяных ущелий вдали от цивилизации, они основали общество, основанное на грамотности, жёсткой иерархии и стремлении раскрыть утраченные древние обряды своих предков-вори.

Это открывает им доступ к опасной, но мощной магии, позволяя лидерам Схизмы призывать орды чудовищных и сверхъестественных существ, а также лишая противников доступа к их собственным способностям. Будь то численное превосходство или мощная ледяная магия, они стремятся подавить и сокрушить своих противников.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК в раннем доступе Steam.

A E

на мой взгляд игре пока не хватает уникальных путей развития героя
в первою очередь этому (имхо) мешает выбор из трёх навыков. при получении уровня всегда есть полезный навык которы позволит из героя сделать имбу такого вида


Спойлер

и это за ~2 часа на карте..

в этой части даже разведка и обучение полезные.


кроме этого в одиночной игре ИИ часто тупит - за 3 месяца едва ли смог собрать армию..
короче баланс еще крутить и крутить.

Спойлер

впрочем может я просто батя в героях
пхпхпхп

Alex40001

а смысл лучше игра уже не станет. как в меме перерисовывать обувь?

это примерно как King’s Bounty II патчами переделать пытаться смысла ноль там всю игру переделывать нужно

A E Alex40001

просто делюсь мнением.
мне даже в таком виде играть одно удовольствие.

Vespasian1905 A E

А чем она качественно отличается от HotA? Правда интересно. Ничего особо про неё не читал, так как эта вырвиглазная графика в стиле дешёвой мобильной дрочильни отбивает любое желание её запускать.

Hugemozg

Скорей бы уже пощупать

Summor Ner

Если не в терпёж и хочется просто пощупать, то на русторке есть бетка.

Nodas

в этом проекте только музыка хороша, остальное будто сделано нейросетью и для мобилок

Бенедикт Вольфрамович

Нордскол

