Обзорный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era посвящён фракции Раскол

Hooded Horse, Ubisoft и Unfrozen раскрыли тайну секретной фракции, которая появится в Heroes of Might and Magic: Olden Era, следующей игре легендарной франшизы. Игроки, поклонники Лавкрафта, запрещённых ритуалов, ледяной магии и *проверка записей* щупалец, приветствуют Раскол.

Впервые представленный на прошлой неделе на Gamescom в рамках презентации инди-игр, Раскол — это фракция инакомыслящих, отделившаяся от Альваров — главной континентальной державы Джадама, — чтобы найти своё решение угрозы Улья. Поселившись среди заснеженных гор и ледяных ущелий вдали от цивилизации, они основали общество, основанное на грамотности, жёсткой иерархии и стремлении раскрыть утраченные древние обряды своих предков-вори.

Это открывает им доступ к опасной, но мощной магии, позволяя лидерам Схизмы призывать орды чудовищных и сверхъестественных существ, а также лишая противников доступа к их собственным способностям. Будь то численное превосходство или мощная ледяная магия, они стремятся подавить и сокрушить своих противников.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК в раннем доступе Steam.