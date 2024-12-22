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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 123 оценки

Официально: композиторами Heroes of Might & Magic: Olden Era станут Пол Ромеро и Крис Веласко

AceTheKing
Новости

Недавно студия Unfrozen опубликовала тизер, в котором пообещала в скором времени поделиться важными новостями касательно предстоящей Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Пользователи предполагали, что студия может объявить об участии в разработке предстоящей игры бессменного композитора Heroes of Might and Magic Пола Ромеро - в итоге так и получилось.

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era тизерят важные новости и намекают, что композитором игры станет Пол Ромеро

Разработчики официально подтвердили, что Пол Ромеро напишет музыкальное сопровождение игры. Над стратегией так же работает композитор Крис Веласко, который участвовал в написании саундтрека для Borderlands, Mass Effect 2 и 3, Bloodborne и Resident Evil 7.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.

30
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Dark1994

Отлично!

9
Рикочико

Студия разработчик русские?

1
bysaturn

Верно.

1
lDjazZy

Вааау Крис Веласко это что то на уровне Беара Маккрири! Это мы ждём

1
Кей Овальд

Ну, ребята прям ультанули.

1
AT_Sagor

Ребят, я аж всплакнул от такой радостной новости.

0
Кей Овальд

А где источник с роликом? Почему нет?

0
Yoshemitsu

Единственное что мне не нравится во всей этой истории - сранний доступ игры.

0
hpi

Млять, ставка не сыграла(

0
Sheffskiy

Уже отложил деньги и личинку

-2
Рикочико

Попу вытер?

-1
BewitchingBaron

Это же рядовая новость геймдева, чтож ты так распереживался то :))

1
BewitchingBaron Рикочико

после релиза, а то примета плохая.

1