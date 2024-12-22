Официально: композиторами Heroes of Might & Magic: Olden Era станут Пол Ромеро и Крис Веласко

Недавно студия Unfrozen опубликовала тизер, в котором пообещала в скором времени поделиться важными новостями касательно предстоящей Heroes of Might & Magic: Olden Era.
Пользователи предполагали, что студия может объявить об участии в разработке предстоящей игры бессменного композитора Heroes of Might and Magic Пола Ромеро - в итоге так и получилось.
Разработчики официально подтвердили, что Пол Ромеро напишет музыкальное сопровождение игры. Над стратегией так же работает композитор Крис Веласко, который участвовал в написании саундтрека для Borderlands, Mass Effect 2 и 3, Bloodborne и Resident Evil 7.
Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.
Отлично!
Студия разработчик русские?
Верно.
Вааау Крис Веласко это что то на уровне Беара Маккрири! Это мы ждём
Ну, ребята прям ультанули.
Ребят, я аж всплакнул от такой радостной новости.
А где источник с роликом? Почему нет?
Единственное что мне не нравится во всей этой истории - сранний доступ игры.
Млять, ставка не сыграла(
Уже отложил деньги и личинку
Попу вытер?
Это же рядовая новость геймдева, чтож ты так распереживался то :))
после релиза, а то примета плохая.