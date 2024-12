Официально: композиторами Heroes of Might & Magic: Olden Era станут Пол Ромеро и Крис Веласко

Недавно студия Unfrozen опубликовала тизер, в котором пообещала в скором времени поделиться важными новостями касательно предстоящей Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Пользователи предполагали, что студия может объявить об участии в разработке предстоящей игры бессменного композитора Heroes of Might and Magic Пола Ромеро - в итоге так и получилось.

Разработчики официально подтвердили, что Пол Ромеро напишет музыкальное сопровождение игры. Над стратегией так же работает композитор Крис Веласко, который участвовал в написании саундтрека для Borderlands, Mass Effect 2 и 3, Bloodborne и Resident Evil 7.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.