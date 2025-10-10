Пиковый онлайн демки Heroes of Might & Magic: Olden Era превысил 22 тысячи игроков - у игры 80% положительных отзывов

Демоверсия Heroes of Might & Magic: Olden Era стремительно набирает популярность в Steam: уже на следующий день после релиза пиковый онлайн игры превысил 22 тысячи человек. У демо-версии 79% положительных отзывов.
Игроки отмечают, что в Olden Era чувствуется дух легендарной третьей части, но механиками игра больше напоминает Heroes of Might & Magic 5. Многие называют проект перспективным, хвалят глубокий геймплей и ностальгическую атмосферу. При этом среди недостатков чаще всего упоминаются мультяшная графика и не до конца проработанный интерфейс.
Игроки считают, что Heroes of Might & Magic: Olden Era может стать достойным наследником классических Heroes, если разработчики продолжат улучшать визуальную и звуковую составляющие.
Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.
Любят героев уж точно не за графику, потому не парит это, разочаровал только перенос, сейчас вышли на контакты с комъюнити и это только на пользу, ждемс…👍
Кто играл, она сильно урезана? Хоть сценарий любой можно до конца доиграть?
доступно три шаблона карт и 4 фракции.
любой шаблон можно пройти за любую фракцию
кроме этого есть режим арена и один герой.
игра на лёгкой сложности выносит всё и вся
