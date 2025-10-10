Пиковый онлайн демки Heroes of Might & Magic: Olden Era превысил 22 тысячи игроков - у игры 80% положительных отзывов

Демоверсия Heroes of Might & Magic: Olden Era стремительно набирает популярность в Steam: уже на следующий день после релиза пиковый онлайн игры превысил 22 тысячи человек. У демо-версии 79% положительных отзывов.

Игроки отмечают, что в Olden Era чувствуется дух легендарной третьей части, но механиками игра больше напоминает Heroes of Might & Magic 5. Многие называют проект перспективным, хвалят глубокий геймплей и ностальгическую атмосферу. При этом среди недостатков чаще всего упоминаются мультяшная графика и не до конца проработанный интерфейс.

Игроки считают, что Heroes of Might & Magic: Olden Era может стать достойным наследником классических Heroes, если разработчики продолжат улучшать визуальную и звуковую составляющие.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.