Пол Ромеро рассказал об отклоненных идеях для Heroes of Might and Magic: Olden Era и секретной игре от Ubisoft

В ходе работы над новой стратегией студия Unfrozen отказалась от некоторых предложенных композитором музыкальных решений. Пол Ромеро планировал записать вокальную композицию с певицей Магдаленой Катансой и вокалистом Грантом Янгбладом, работавшим над Heroes of Might and Magic 2. Однако разработчики решили полностью исключить оперное пение из саундтрека игры, посчитав, что такой стиль не соответствует их текущему видению проекта.

Похожая судьба постигла и предложение Пола Ромеро по созданию звуковой темы для фракции Рой, которая заменяет привычный замок Инферно. Ромеро предложил для Роя свое музыкальное видение, но разработчики предпочли выбрать другое звуковое оформление. Композитор отметил, что эти наработки могут быть использованы им в будущих сторонних проектах.

Помимо работы над Heroes of Might and Magic: Olden Era, Пол Ромеро сообщил о ситуации с другими играми серии. По его информации, проект полноценной Heroes of Might and Magic 8, планировавшейся как продолжение 5 части франшизы, был отменен. Вместо него в разработке у издательства Ubisoft сейчас находится другой секретный проект с большим бюджетом. Эта таинственная игра уже прошла через 2 стадии закрытого тестирования, участники которых остались довольны игровым процессом.

В настоящее время композитор находится в творческом отпуске, однако он планирует вернуться к активной деятельности в 2027 году. Пол Ромеро ожидает, что авторы секретного проекта могут обратиться к нему для создания музыкального сопровождения, когда разработка перейдет в более активную фазу.