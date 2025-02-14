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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 148 оценок

Представлен Лайн-ап новой фракции Рой в Heroes Olden Era

Talendor3
Новости

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era из студии Unfrozen подготовили новое видео, представляющее героев и юнитов фракции Рой.

Рой представляет собой фракцию демонических насекомых, которые получают бонусы действуя вместе со своими собратьями. К примеру некоторые бойцы действуют эффективнее по более грозным противникам, а другие могут пожирать павших врагов, становясь сильнее. Такой геймплей позволит игрокам сосредоточиться на создании однородной армии без необходимости смешивать юнитов разных типов.

Релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на второй квартал 2025 года.

60
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Dark1994

Города выглядить получше стали, но визуальный стиль мобильной дрочильни конечно мда.

11
Igor Udilov

Почему выглядит как мобильное гуано?

9
Ивасик

Если карты будут большие, магия обильная и многовариантная, виды магических существ не как раньше в 5 и 6 частях (шестирукие волки, динозавры, крокодилы и всё), то графику простим.

-1
Nodas Ивасик
то графику простим.

Не чел не простим, выглядеть хуже чем игра 19 летней давности (5 герои ) это маразм

-8
Ивасик Nodas

Не покупай игру чел, держись своих принципов до конца.

8
Nodas Ивасик
Не покупай игру чел,

А я и не собирался )

3
Джин Мори

Наверно потому что издатель убейсофт и судя по всему они выделили на бюджет игре пару бутеров и дошик? Лучше уж так, чем пытаться в какой-то омг графон, на который нет ни денег, ни нормального количества людей.

1
Кей Овальд

Serve the Hive...

I control the groove.

Serve the Hive...

I control the way you move.

5
Talendor3

фига ты вспомнил)

4
Porn Actorrr
2
Fiesta02

Мне лично не нравится идея этого роя.. Если раньше были демоны, так они и выглядели и назывались именно как демоны! Адские порождения, демоны, дьяволы, суккубы и т.д. А тут жуки какие-то красные. А высшее существо с косой так и вовсе напоминает сильно паука из героев 6, замок некрополис.

2
Слава Фриден

а самое печальное что вот эти варианты кажого юнита не сильно визуально отичаются

2
Джин Мори

Спойлер, в героях никогда не было демонов)

0
Fiesta02 Джин Мори

инферно, да, я знаю. Не придирайся)

0
Deowar

Если правильно помню "Старый канон" Героев, то эти Инфернальные жуки являются пришельцами. Любопытно намёки на это будут в игре?

1
InGоd

Сара Керриган в гробу перевернётся от таких "зергов"

0
Капитан Баттхерт

Найс сердечки б*ядь, они на какую аудиторию рассчитывают?

-1
Jinol

14 февраля жи

1
Пользователь ВКонтакте

Нероес оф Мигхт кривой значек Магик: Олдер Ера // Сергей Бегленко

-1
Vlad_Cepesh

Визуал очень комичный, детский и "дешёвый"... последний гвоздь в крышку гроба для Убейсофт

-1