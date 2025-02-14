Представлен Лайн-ап новой фракции Рой в Heroes Olden Era

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era из студии Unfrozen подготовили новое видео, представляющее героев и юнитов фракции Рой.
Рой представляет собой фракцию демонических насекомых, которые получают бонусы действуя вместе со своими собратьями. К примеру некоторые бойцы действуют эффективнее по более грозным противникам, а другие могут пожирать павших врагов, становясь сильнее. Такой геймплей позволит игрокам сосредоточиться на создании однородной армии без необходимости смешивать юнитов разных типов.
Релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на второй квартал 2025 года.
Города выглядить получше стали, но визуальный стиль мобильной дрочильни конечно мда.
Почему выглядит как мобильное гуано?
Если карты будут большие, магия обильная и многовариантная, виды магических существ не как раньше в 5 и 6 частях (шестирукие волки, динозавры, крокодилы и всё), то графику простим.
Не чел не простим, выглядеть хуже чем игра 19 летней давности (5 герои ) это маразм
Не покупай игру чел, держись своих принципов до конца.
А я и не собирался )
Наверно потому что издатель убейсофт и судя по всему они выделили на бюджет игре пару бутеров и дошик? Лучше уж так, чем пытаться в какой-то омг графон, на который нет ни денег, ни нормального количества людей.
Serve the Hive...
I control the groove.
Serve the Hive...
I control the way you move.
фига ты вспомнил)
Мне лично не нравится идея этого роя.. Если раньше были демоны, так они и выглядели и назывались именно как демоны! Адские порождения, демоны, дьяволы, суккубы и т.д. А тут жуки какие-то красные. А высшее существо с косой так и вовсе напоминает сильно паука из героев 6, замок некрополис.
а самое печальное что вот эти варианты кажого юнита не сильно визуально отичаются
Спойлер, в героях никогда не было демонов)
инферно, да, я знаю. Не придирайся)
Если правильно помню "Старый канон" Героев, то эти Инфернальные жуки являются пришельцами. Любопытно намёки на это будут в игре?
Сара Керриган в гробу перевернётся от таких "зергов"
Найс сердечки б*ядь, они на какую аудиторию рассчитывают?
14 февраля жи
Нероес оф Мигхт кривой значек Магик: Олдер Ера // Сергей Бегленко
Визуал очень комичный, детский и "дешёвый"... последний гвоздь в крышку гроба для Убейсофт