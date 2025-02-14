Представлен Лайн-ап новой фракции Рой в Heroes Olden Era

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era из студии Unfrozen подготовили новое видео, представляющее героев и юнитов фракции Рой.

Рой представляет собой фракцию демонических насекомых, которые получают бонусы действуя вместе со своими собратьями. К примеру некоторые бойцы действуют эффективнее по более грозным противникам, а другие могут пожирать павших врагов, становясь сильнее. Такой геймплей позволит игрокам сосредоточиться на создании однородной армии без необходимости смешивать юнитов разных типов.

Релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на второй квартал 2025 года.