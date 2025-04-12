Представлен тизер фракции Сильванов для Heroes Olden Era

Разработчики из студии Unfrozen представили видео тизер фракции Сильванов для Heroes Olden Era - на видео можно заметить 6 из 7 существ которые будут в лайн-апе фракции.

Мистические и сказочные лесные города с самого начала были неотъемлемой частью «Героев меча и магии», присутствуя в каждой игре, кроме «Героев 6». Однако в каждой части они были представлены по-разному. Так в «Героях 1» и «Героях 2» был магический, сказочный город Колдуний, в «Героях 3» — мистический Оплот и прибежище элементалей, Сопряжение. В «Героях 4» появился Заповедник, где обитали как мифические, так и реальные животные, а в мире Асхана основная сила Лесного союза — это лесные эльфы.

Так, можно сказать, что в каждой игре по-своему показана связь с природой. В Olden Era мы решили соединить два мотива города Колдуний из «Героев 2» — сказочный и стихийный — в фракции Роща приблизив её к изначальному воплощению до разделения, произошедшего в «Героях 3». Воссоединение лесного и стихийного мотивов в одном городе дало нам уникальную возможность переосмыслить четыре стихии и облечь их в формы более близкие к изначальному образу города Колдуний. Для этого мы обратились к менее популярным мифологиям, вдохновляясь ими при создании ириадов и аквалотлей.

Сочетая в себе силу природы и величие стихий, потомки фракции Колдуний, приходили и уходили подобно приливам и менялись, как времена года, олицетворяя разные грани живого мира. Однако они всегда так или иначе оставались городом Леса, в котором господствовали природа и мистицизм.

У Рощи, как и у всех остальных фракций, будут свои фракционные законы — новая механика Olden Era, в чём-то схожая с деревом технологий. Некоторые законы Рощи ещё больше усиливают способности существ: один увеличивает лимит зарядов концентрации для всех героев, а другой снижает стоимость способностей ваших существ-элементалей. Помимо этого есть и другие законы, усиливающие вашу экономику, ваших героев или же увеличивающие прирост существ в ваших городах.

Заряды концентрации — особый боевой ресурс в Olden Era, который позволяет существам и героям применять свои способности. Заряды генерируются при атаке и получении урона, применении определённых заклинаний, а также в начале каждого раунда. С помощью некоторых вторичных навыков можно получать больше зарядов концентрации и даже забрать их у противника. Запас концентрации общий для всех ваших существ, поэтому тратить их стоит с умом.

«Шёпот» — фракционноый навык Рощи, которым владеют только воины-стражи и маги-друиды — с самого начала игры. В начале каждой битвы он генерирует не более 3 зарядов концентрации в зависимости от уровня. Кроме того, его вторичные навыки дают больше способов потратить заряды и даже увеличивают их максимальный запас.

Одна из основных особенностей существ Рощи — механика пробуждения. Пробуждаясь, существо значительно увеличивает свои характеристики и получает доступ к очень мощным способностям. Например, грозовой кирин после пробуждения может обменять всю свою защиту на дополнительную атаку, чтобы нанести один смертельный удар или же использовать «Шаровую молнию», чтобы немедленно телепортироваться в другую часть поля боя и нанести удар по области.

Герои этой фракции, тесно связанной с природой, имеют повышенные шансы на изучение первобытной магии, а некоторые из них специализируются на заклинаниях этой школы. Значит, что при расширении гильдии магов вам стоит сосредоточиться на улучшении заклинаний этой школы магии, ведь их с большой вероятностью открыть в городах Рощи. Конечно, выбор всегда остаётся за вами.