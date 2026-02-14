Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era показали процесс создания героини Октавии

Студия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era, продолжает знакомить игроков с деталями проекта. На этот раз в центре внимания оказалась героиня по имени Октавия, чей образ создавался с особым вниманием к деталям.

По словам разработчиков, Октавия столь же непредсказуема, как и огонь, которым она повелевает. Она - авантюристка, всегда готовая рискнуть и найти новую возможность. Художница под псевдонимом Dzikawa вдохнула жизнь в этот образ, работая над внешностью и характером персонажа.

Студия опубликовала промо-материалы, демонстрирующие процесс работы над героиней, чтобы показать фанатам, какой путь проходят персонажи от концепта до финальной реализации в игре. Выход игры в раннем доступе запланирован на 2026 год.