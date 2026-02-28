Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era раскрыли детали нового набора артефактов "Аксуссуары мага"

Создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era продолжают знакомить поклонников с деталями геймплея. В этот раз команда опубликовала свежее промо-изображение, посвященное предметам экипировки.
На картинке представлен комплект под названием "Аксессуары мага". Это набор артефактов, который кардинально меняет возможности героя в плане магии. При экипировке всего сета персонаж получает доступ ко всем заклинаниям с первого по пятый уровень. Каждый отдельный предмет из набора отвечает за открытие заклинаний определенного уровня.
Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован в этом году.
Наборчик завезли.
Есть такое ощущение, что это какая то инди игра, выпускаемая тремя энтузиастами в подвале... Ее мусолят уже который год и до полного релиза ещё неизвестно сколько. Вторые герои вышли после первых через год, а там поменяли много и знатно, и систему, и все арты, ввели фракции. И год прошел всего. А тут что ни новость - так "разработчики поделились новой картинкой", и так год уже. И, самое обидное, выйдет то в этом году только ранний доступ, считай демка. Наверное третью халву быстрее дождемся // Игорь Иванов
в демку уже можно поиграть и контента там достаточно.
Меня тоже подбешивает, что всё ещё не выпустили в ирли аксесе, но пусть лучше игру делают, иначе выпустят не пойми что, как с последними частями.