Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era раскрыли детали нового набора артефактов "Аксуссуары мага"

Создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era продолжают знакомить поклонников с деталями геймплея. В этот раз команда опубликовала свежее промо-изображение, посвященное предметам экипировки.

На картинке представлен комплект под названием "Аксессуары мага". Это набор артефактов, который кардинально меняет возможности героя в плане магии. При экипировке всего сета персонаж получает доступ ко всем заклинаниям с первого по пятый уровень. Каждый отдельный предмет из набора отвечает за открытие заклинаний определенного уровня.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован в этом году.