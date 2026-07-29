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По сообщениям, Microsoft теряет 150 долларов с каждой проданной Xbox. Имеет ли смысл выпуск Helix?
Ремастер Dragon Age, возможно, никогда не выйдет, потому что нынешняя команда плохо разбирается в оригинальном движке
Capcom сообщает, что 93,3% её продаж теперь приходится на цифровой формат, и более 60% из них - на ПК
Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era рассказали о новых картах и запустили опрос
Дени Вильнёв попрощался с "Дюной": режиссер признался, что завершение трилогии стало для него самым эмоциональным этапом
В Fortnite возвращается Человек-паук с новыми экипировками и Карателем
Разработчики ролевого экшена Sagas of Lumin раскрыли дату выхода и показали геймплей с боями на драконах
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Интервью с Николя Денешо: секреты создания греческой эры God of War, эпоха блокбастеров Sony и будущее Кратоса
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От Shovel Knight к Mina the Hollower: Шон Веласко о разработке, наследии Game Boy Color и опасности раздувания масштабов
Планы на Build 42, переработка света и миграция орд - интервью с арт-директором Project Zomboid
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