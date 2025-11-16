ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 331 оценка

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era заявили, что ранний доступ будет восприниматься как полноценный релиз

IKarasik IKarasik

Команда Unfrozen рассказала, что готовит Heroes of Might and Magic: Olden Era к запуску в раннем доступе в 2026 году так же серьёзно, как если бы это был полностью завершённый релиз. Разработчики понимают: это первая новая игра во вселенной Героев за многие годы, и фанатское сообщество ждёт от неё высокого уровня качества уже на старте.

В интервью PC Gamer старший разработчик Катя Приходько пояснила, что для студии крайне важно произвести сильное первое впечатление, ведь шанс на это всего один. Поэтому ранний доступ проект встречает в максимально подготовленном виде, несмотря на небольшой состав команды.

Генеральный директор Денис Фёдоров отметил, что работа над первой за долгие годы частью Heroes of Might and Magic — огромная ответственность. Ожидания игроков велики, однако у Unfrozen есть чёткое видение и уверенность, что Olden Era сможет его оправдать.

При этом разработчики честно предупреждают: ранний доступ не будет идеальным. Баланс будет меняться, механики — дорабатываться, и полностью удовлетворить всех игроков невозможно.

«Впереди долгая дорога. Не ждите, что всё сразу заработает безупречно», — заявил Фёдоров.

Команда добавила, что черпает вдохновение из всех эпох серии, особенно Heroes II и III, стремясь объединить их сильные элементы в новом проекте.

Alex40001

потомучто своей кумекалки нет и ослов набрали на всякие должности

нету у них видения проекта а лизоблюдство перед фантиками если бы было видение то проект был готов еще в прошлом году а не вот это вот "я сделяль но надя доделять"

15
Egik81

Много слов мало дело. Вы уже переносили его не один раз. Так что вообще-то без раннего доступа уже нужно сразу в релиз выходить. А не нести подобный бред.

7
The Path to Yourself
Не удивил, сейчас все так выпускают современные игры и похожи они больше на 💩

5
NickBialons

Пожалуйста, забудь про это серию навсегда. В мире очень много хороших игр и серии игр. Почему мы не можешь вкладывать в более перспективные проекты?

3
Raistan

Опять перенесут

1
OSTTDK

Главное, что бы это не значило бета версию под видом релиза...

Dark1994

Сама игра геймплейно хороша. Но вот стилистика конечно караул, особенно дизайн существует. Какие-то они все безликие и невнятные что-ли. И я не понял будут ли водные карты и корабли.

DezkQ
chanp14

сейчас большинство разработчиков так и делают. выпускают альфа версию и считают это полноценным релизом.