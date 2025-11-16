Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era заявили, что ранний доступ будет восприниматься как полноценный релиз

Команда Unfrozen рассказала, что готовит Heroes of Might and Magic: Olden Era к запуску в раннем доступе в 2026 году так же серьёзно, как если бы это был полностью завершённый релиз. Разработчики понимают: это первая новая игра во вселенной Героев за многие годы, и фанатское сообщество ждёт от неё высокого уровня качества уже на старте.

В интервью PC Gamer старший разработчик Катя Приходько пояснила, что для студии крайне важно произвести сильное первое впечатление, ведь шанс на это всего один. Поэтому ранний доступ проект встречает в максимально подготовленном виде, несмотря на небольшой состав команды.

Генеральный директор Денис Фёдоров отметил, что работа над первой за долгие годы частью Heroes of Might and Magic — огромная ответственность. Ожидания игроков велики, однако у Unfrozen есть чёткое видение и уверенность, что Olden Era сможет его оправдать.

При этом разработчики честно предупреждают: ранний доступ не будет идеальным. Баланс будет меняться, механики — дорабатываться, и полностью удовлетворить всех игроков невозможно.

«Впереди долгая дорога. Не ждите, что всё сразу заработает безупречно», — заявил Фёдоров.

Команда добавила, что черпает вдохновение из всех эпох серии, особенно Heroes II и III, стремясь объединить их сильные элементы в новом проекте.