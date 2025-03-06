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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 155 оценок

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали процесс создания одного из героев

butcher69
Новости

Студия, работающая над Heroes of Might & Magic: Olden Era, опубликовала новое видео, демонстрирующее процесс создания персонажа. Главным героем ролика стал Kelarr, Son of Navarr — ученый, который станет одной из ключевых фигур в игре.

Разработчики отметили, что хотели показать фанатам, как рождаются герои этого фэнтезийного мира. Благодаря художнику Dzikawa персонаж Келарр предстал во всей красе, что позволит глубже погрузиться в атмосферу проекта.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в 2025 году, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Игра обещает вернуть классическую механику легендарной серии, дополнив её современной графикой и новыми возможностями.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ивасик

Суккубов добавьте в игру.

0
Cmok

Предыстория, не канон, не будут добавлять

-1
Лорд Малак Cmok

Тогда нам нужны пошлые магички.

-1
DarkRawen
Игра обещает вернуть классическую механику легендарной серии, дополнив её современной графикой и новыми возможностями.

Конечно, возможно пока рано судить, но судя по увиденному + скриншотам с пг, современной графикой там даже и не пахло

-1