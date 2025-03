Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали процесс создания одного из героев

Студия, работающая над Heroes of Might & Magic: Olden Era, опубликовала новое видео, демонстрирующее процесс создания персонажа. Главным героем ролика стал Kelarr, Son of Navarr — ученый, который станет одной из ключевых фигур в игре.

Разработчики отметили, что хотели показать фанатам, как рождаются герои этого фэнтезийного мира. Благодаря художнику Dzikawa персонаж Келарр предстал во всей красе, что позволит глубже погрузиться в атмосферу проекта.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в 2025 году, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Игра обещает вернуть классическую механику легендарной серии, дополнив её современной графикой и новыми возможностями.