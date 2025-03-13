Разработчики Heroes Olden Era подробнее рассказали о фракции Подземелье

Студия Unfrozen представила 8й по счету Девлог по разработке Heroes Olden Era - О Силе Триумвирата и Альварском пакте.
Фракция Подземелье, или фракция чернокнижников — одна из самых любимых игроками, при этом она отлично подошла для истории, которую мы создаём. Как показало первое знакомство с Джадамом, среди обитающих там монстров есть такие, которые всегда ассоциировались с Подземельем и к тому же имеют собственные владения на этом континенте. Это позволило нам создать уникальную фракцию, которая была бы настолько близка к традиционному для неё лайнапу, насколько это возможно, и в то же время привносила нечто новое.
Если бы нас попросили описать Подземелье во всей серии двумя словами, мы бы выбрали слова «власть» и «изгои».
Возвращение в мир Энрота даёт нам возможность в очередной раз определить, кто же такие эти могущественные чернокнижники. Основанный на богатом лоре континента Джадам (и конкретно на Might and Magic VIII, где мы впервые с ним познакомились), Альварский пакт представляет собой новый взгляд на фракцию Подземелья. Те, кого часто считают монстрами, заключили союз с краснокожими тёмными эльфами, которые некогда были гонимы за свой прагматичный образ жизни. Вместе они приумножают свою силу на континенте благодаря дипломатии, торговле и военным соглашениям, — и здесь кроется заметное отличие от предыдущих воплощений этой фракции.
Искусные чернокнижники и могущественные повелители неизменно присутствовали в играбельных городах каждой части «Героев» с самого начала серии. Однако различные игры серии определяли их по-своему:
- Слуги лорда Аламара и короля Арчибальда из «Героев 1» и «Героев 2» жаждали власти и собирали под свои знамёна существ, которые разделяли их взгляды;
- Военачальники Нигона из «Героев 3» считали, что сильный достоин сокрушить слабого, и правили из глубин своих туннелей, надеясь однажды захватить Антагарич;
- В «Героях 4» хаотичные колдуны и воры жили среди болот Аксеота и объединили под своим началом разбойников, чтобы отвоевать для себя часть нового мира;
- Могущественные и скрытные тёмные эльфы Асхана вступили в союз с богиней-драконом Малассой и подземным миром; их история описана в 5—7-й частях «Героев»
Но что это значит для игрового процесса Olden Era?
Уникальный навык фракции — «Cила Триумвирата» — один раз за раунд позволяет герою активировать одну из трёх стоек. Эти стойки дают бонусы к различным характеристикам.
Сила Триумвирата станет одним из стартовых навыков у героев Подземелья и будет доступна только им. При активации в битве она даёт бонус к выбранному показателю на целый раунд, с возможностью смены на другой, когда начинается новый раунд. На раннем этапе игры эти бонусы довольно весомы и ощутимо помогают героям Подземелья бороться с сильными противниками.
Однако этот уникальный навык — не единственное нововведение, ведь юниты Подземелья будут обладать боевыми стилями, работающими как способности в битве. Различные стили будут иметь свои недостатки, такие как понижение урона, однако все они будут значительно улучшать стандартные атаки.
Например, у троглодитов появится возможность использовать атаку на расстоянии, на которую не действует штраф к урону в ближнем бою, а Медузы могут делать так, чтобы их атака действовала не на один гекс, а на несколько, тем самым получая возможность нанести урон по скоплению юнитов.
Нашей целью было объединить нарративную составляющую Пакта с геймплеем фракции. Альвар олицетворяет сотрудничество и совместное решение проблем. Это нашло отражение в том, что его герои имеют доступ к особым стойкам, которые временно повышают их показатели, тем самым усиливая их армию. Юниты в свою очередь используют уникальные боевые стили, чтобы справляться с любыми вызовами, которые им бросят. Объединив эти два элемента, мы рассчитываем обеспечить игрокам за Подземелья туз в рукаве, который всегда поможет им найти выход из сложной ситуации.
Мы заметили, что вы просили добавить в лайнап созерцателей и злобоглазов. Однако, как было рассказано в «Героях 3» и в Might & Magic VI, они были созданы чернокнижником Агаром, который на момент событий нашей игры ещё не родился. Поскольку мы стремимся придерживаться лора и вместе с тем чтить корни наших фракций, мы придумали юнит, который занимает ту же нишу стрелка без штрафа в ближнем бою, что и «глаза» в «Героях 3».
Они немного задержались и не попали в первый ревил Подземелья (ремонт театра глеф — дело не быстрое!), но вы могли заметить их в нашей недавней видео-компиляции ранее показанного контента. Однако мы хотели бы показать их ещё раз. Ведь подобно тому, как лазутчики воплощают в себе склонность тёмных эльфов к уловкам и политическим интригам, эти танцовщицы в свою очередь сочетают грацию тёмных эльфов и их любовь к искусствам с боевым мастерством.
Так же представлен небольшой рассказ о Подземелье из уст персонажа Тормальд:
Надеюсь, эта записка, которую я приложу к одному из моих следующих писем, ответит на твои вопросы о подземном Альварском пакте. Мы сможем поговорить об этом более подробно, когда ты навестишь меня, друг, а пока пусть этот рассказ утолит твоё любопытство.
Своим названием Пакт обязан городу на поверхности, в котором был подписан. Этот старинный город начинался как пристанище для изгоев, отвергнутых своими сородичами за то, что они выбрали такие пути просвещения, способностей и магии, которые в глазах Первых эльфов, от которых они ведут свой род, были тёмными. Они склонны к прагматизму, осёдлому образу жизни и купеческому делу, а не к традиционализму, мистицизму и жизни во временных поселениях, как их предки. Медленно, но верно эти отступники превратили свой дом в один из важнейших во всём Джадаме. Тёмные эльфы построили Альвар много веков назад, и они же по сей день составляют подавляющее большинство его жителей. Этот город можно назвать сердцем могучей империи, однако империя эта не была построена за счёт войны и не имеет чётких границ. Пускай тёмным эльфам совсем не чужды меч и магия, особенно блистают они в искусствах торговли и дипломатии, которые обеспечивают им большое влияние на всём континенте. Торговая гильдия Альвара имеет дело со многими народами и сообществами почти со всех уголков Джадама, обмениваясь как товарами, так и знаниями.
Не так давно эта сухопутная торговая империя просочилась и под землю. Один тёмный эльф сыграл в этом ключевую роль. Каспар Златоуст принадлежит к числу патриархов, элитных магов-воинов народа тёмных эльфов, и стал одним из лидеров Пакта. Искусный в тайных операциях — будь то добыча нужных сведений или устранение противников — он заслужил титул мастера-шпиона Торговой гильдии. Вольготно чувствуя себя в тени, патриарх провёл много времени, изучая тех, кто обитает в недрах гор и под равнинами Джадама. Он и некоторые другие тёмные эльфы посчитали, что союз с этими созданиями может принести немалую пользу.
Так около двух десятков лет назад был заключён исторически важный договор между тёмными эльфами Альвара, драконами Кромешной Чешуи из горных пещер Ущелья Удавки и нами, минотаврами Дикого Пастбища. Союз, названный Альварским пактом в честь города, где он был официально заключён, и порой именуемый Триумвиратом Альвара, призван содействовать экономическому, культурному и военному обмену между тремя народами. Это не совсем государство, но различные поселения и вотчины, находящиеся под протекторатом этого союза, — как наземные, так и подземные, — иногда называют альварскими в знак их верности Пакту.
Ранее упомянутый Каспар Златоуст представляет тёмных эльфов и Торговую гильдию в Триумвирате Альвара. Хотя он и не возглавляет гильдию, положение мастера-шпиона в обществе темных эльфов, пожалуй, не ниже, чем у высшего гильдмастера. Среди прочего, мощь подземных союзников Каспара много раз помогала защищать деятельность гильдии и оборонять темно-эльфийские города и деревни от угроз вроде варваров или регнанских пиратов.
Пугающе величественная Амельхия правит несколькими стаями драконов, вместе известными как драконы Кромешной Чешуи. Сама драконья королева родом из Ущелья Удавки, хотя некоторые её подданные живут и в других частях Джадама. Мощь её воинов и опыт её великих змиев несказанно помогают силам Пакта. Многие джадамцы справедливо боятся драконов, но Кромешная Чешуя и любые драконы, находящиеся в прочном союзе с Амельхией, точно не съедят тех, кто принадлежит к Альвару.
И, конечно же, тот, кто представляет наших сородичей в руководстве Альвара, — Бальтазар Второй — немало сделал, чтобы быть достойным имени своего отца, основавшего наш славный город-лабиринт. Он унаследован титул главы стада совсем незадолго до заключения Пакта, и последовавшие за этим годы были для стали как правителя очень даже насыщенными. Под его началом Логово Бальтазара продолжает процветать и в некотором отношении стало ещё более крепким бастионом цивилизации на Диком Пастбище. Мне не терпится лично показать тебе Логово, когда ты наконец сможешь побывать в Джадаме, тем более что жители лабиринта всегда рады минотаврам из других земель.
Сотрудничество с подземными расами сподвигло тёмных эльфов начать широко осваивать пещеры, что расположены под Альваром и другими их поселениями. Подземные районы альварских городов стали местом размещения войск. Повелители, верные Пакту, могут быстро и незаметно присылать наземным вотчинам Триумвирата подкрепления из наших просторных и замысловатых подземелий.
Теперь же Альварскому пакту и Торговой гильдии удалось совершить то, что, быть может, спасло Джадам от растущей угрозы, о которой я упоминал в своих предыдущих письмах. Около месяца назад было подписано Зимнее перемирие, которое предложил Триумвират. Это соглашение остановило битвы между несколькими крупнейшими военными силами и тем самым открыло пути к преодолению бедствия, постигшего континент.
Посмотрим , что получиться в итоге.
Шииикарно!!!