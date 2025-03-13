Разработчики Heroes Olden Era подробнее рассказали о фракции Подземелье

Студия Unfrozen представила 8й по счету Девлог по разработке Heroes Olden Era - О Силе Триумвирата и Альварском пакте.

Фракция Подземелье, или фракция чернокнижников — одна из самых любимых игроками, при этом она отлично подошла для истории, которую мы создаём. Как показало первое знакомство с Джадамом, среди обитающих там монстров есть такие, которые всегда ассоциировались с Подземельем и к тому же имеют собственные владения на этом континенте. Это позволило нам создать уникальную фракцию, которая была бы настолько близка к традиционному для неё лайнапу, насколько это возможно, и в то же время привносила нечто новое.

Если бы нас попросили описать Подземелье во всей серии двумя словами, мы бы выбрали слова «власть» и «изгои».

Возвращение в мир Энрота даёт нам возможность в очередной раз определить, кто же такие эти могущественные чернокнижники. Основанный на богатом лоре континента Джадам (и конкретно на Might and Magic VIII, где мы впервые с ним познакомились), Альварский пакт представляет собой новый взгляд на фракцию Подземелья. Те, кого часто считают монстрами, заключили союз с краснокожими тёмными эльфами, которые некогда были гонимы за свой прагматичный образ жизни. Вместе они приумножают свою силу на континенте благодаря дипломатии, торговле и военным соглашениям, — и здесь кроется заметное отличие от предыдущих воплощений этой фракции.

Искусные чернокнижники и могущественные повелители неизменно присутствовали в играбельных городах каждой части «Героев» с самого начала серии. Однако различные игры серии определяли их по-своему:

Слуги лорда Аламара и короля Арчибальда из «Героев 1» и «Героев 2» жаждали власти и собирали под свои знамёна существ, которые разделяли их взгляды;

Военачальники Нигона из «Героев 3» считали, что сильный достоин сокрушить слабого, и правили из глубин своих туннелей, надеясь однажды захватить Антагарич;

В «Героях 4» хаотичные колдуны и воры жили среди болот Аксеота и объединили под своим началом разбойников, чтобы отвоевать для себя часть нового мира;

Могущественные и скрытные тёмные эльфы Асхана вступили в союз с богиней-драконом Малассой и подземным миром; их история описана в 5—7-й частях «Героев»

Но что это значит для игрового процесса Olden Era?

Уникальный навык фракции — «Cила Триумвирата» — один раз за раунд позволяет герою активировать одну из трёх стоек. Эти стойки дают бонусы к различным характеристикам.

Сила Триумвирата станет одним из стартовых навыков у героев Подземелья и будет доступна только им. При активации в битве она даёт бонус к выбранному показателю на целый раунд, с возможностью смены на другой, когда начинается новый раунд. На раннем этапе игры эти бонусы довольно весомы и ощутимо помогают героям Подземелья бороться с сильными противниками.

Однако этот уникальный навык — не единственное нововведение, ведь юниты Подземелья будут обладать боевыми стилями, работающими как способности в битве. Различные стили будут иметь свои недостатки, такие как понижение урона, однако все они будут значительно улучшать стандартные атаки.

Например, у троглодитов появится возможность использовать атаку на расстоянии, на которую не действует штраф к урону в ближнем бою, а Медузы могут делать так, чтобы их атака действовала не на один гекс, а на несколько, тем самым получая возможность нанести урон по скоплению юнитов.

Нашей целью было объединить нарративную составляющую Пакта с геймплеем фракции. Альвар олицетворяет сотрудничество и совместное решение проблем. Это нашло отражение в том, что его герои имеют доступ к особым стойкам, которые временно повышают их показатели, тем самым усиливая их армию. Юниты в свою очередь используют уникальные боевые стили, чтобы справляться с любыми вызовами, которые им бросят. Объединив эти два элемента, мы рассчитываем обеспечить игрокам за Подземелья туз в рукаве, который всегда поможет им найти выход из сложной ситуации.

Мы заметили, что вы просили добавить в лайнап созерцателей и злобоглазов. Однако, как было рассказано в «Героях 3» и в Might & Magic VI, они были созданы чернокнижником Агаром, который на момент событий нашей игры ещё не родился. Поскольку мы стремимся придерживаться лора и вместе с тем чтить корни наших фракций, мы придумали юнит, который занимает ту же нишу стрелка без штрафа в ближнем бою, что и «глаза» в «Героях 3».

Они немного задержались и не попали в первый ревил Подземелья (ремонт театра глеф — дело не быстрое!), но вы могли заметить их в нашей недавней видео-компиляции ранее показанного контента. Однако мы хотели бы показать их ещё раз. Ведь подобно тому, как лазутчики воплощают в себе склонность тёмных эльфов к уловкам и политическим интригам, эти танцовщицы в свою очередь сочетают грацию тёмных эльфов и их любовь к искусствам с боевым мастерством.

Так же представлен небольшой рассказ о Подземелье из уст персонажа Тормальд:

Спойлер