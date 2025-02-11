Разработчики Heroes Olden Era рассказали о фракции Рой

Разработчики из студии Unfrozen выпустили новую статью дневника разработки Heroes Olden Era, посвященную фракции Рой.

Серия Герои меча и магии всегда немало черпала из мифологии, фольклора, алхимии и ботаники, создавая уникальную смесь антуражей, земель и королевств, которую мы любим и по сей день. Последние 25 (скоро уже 26!) лет фракция Инферно, состоящая из демонов и их различных союзников, часто выступала в роли злодеев или агентов раздора в сюжете различных игр серии. Среди других знаменитых угроз были король Арчибальд, Сандро или Килгор, о которых вы наверняка знаете, если проходили кампании предыдущих частей «Героев». Однако у фракции Инферно своя предыстория и своя хронология, и, решив вернуться в мир Энрота, мы прекрасно понимали, что не сможем представить демонов точно так же, как в «Героях 3». «Почему?» — можете спросить вы. По следующим причинам:

Событие, положившее начало присутствию Инферно в Энроте и Антагариче, — Ночь Падающих Звёзд и завоевание Эофола — происходит сотни лет спустя после событий Olden Era.

Как показано в 6-й и 7-й частях ролевой игры «Меч и магия», вторжению подверглись главным образом континенты Энрот и Антагарич, а о том, затронуло ли оно Джадам, нет конкретных сведений.

На момент событий «Меча и магии 8» в Джадаме нет никаких следов присутствия дьяволов, что говорит об их полном уничтожении на этом континенте (если они вообще там были).

Однако, пусть мы и не могли добавить ту же самую фракцию, мы не хотели полностью вычёркивать демоническую угрозу и стали искать способы задействовать её через те элементы, которые уже присутствовали в этой вселенной, но никогда не были толком исследованы. Так мы приступили к созданию нового злодея, взяв за основу примитивные племена полуразумных ос, присутствующих в «Мече и магии 8». Так мы могли создать новую «геройскую» фракцию с нуля, оставаясь при этом верными лору. Почему, когда многие другие культуры уже давно расцвели, народ гигантских ос был лишь в зачатке? С ними что-то случилось? Почему нет других племён инсектоидов? Можем ли мы рассказать этом?

Исходя из этого, мы принялись создавать фракцию, которая ощущалась бы одновременно джадамской и дьявольской. Создать город насекомых довольно просто, но Рой — не просто фракция, полная жуков, это еще и культ демонического повелителя, чья сущность пронизывает каждое насекомое и каждого Его последователя; они посвятили свои жизни Его воле. Это также не ново для «Меча и магии» — мы видели подобное на примере Культа Баа, поклоняющегося дьяволам. В итоге мы смешали оккультизм, боди-хоррор и отсылки к лору, собрав из них единый хорошо отлаженный механизм.

Уникальность Роя в Olden Era

Вы получите в своё распоряжение весь Рой от нижайших личинок до могущественнейших королев. С точки зрения стиля игры он задуман как монофракция, то есть выгодно будет играть армией, состоящей в основном из юнитов Роя: чем больше разных типов инсектоидов на вашей стороне, тем они сильнее. Это подкрепляется их фракционной способностью, позволяющей призывать коконы личинок, здоровье которых зависит от общего здоровья армии Роя. Также коконы служат препятствиями на поле битвы. После вылупления личинки готовы к бою на правах временно призванного существа. Эту способность можно улучшать законами фракции.

Такие взаимодействия должны подтолкнуть игроков к тому, чтобы сосредоточиться на использовании юнитов Роя, а не смешивать свою армию с юнитами других фракций. Однако выбор остаётся за вами, и вы всегда можете следовать своим инстинктам.

Отличительная черта Роя заключается в его умении приспосабливаться к противнику: способности одних существ зависят от уровня вражеского юнита (чем больше разница между юнитом Роя его добычей, тем выше урон), а другие — например, богомолы — могут использовать в каждом раунде одну из трёх способностей на выбор. Некоторые существа, например, череви и саранчи, могут пожирать трупы, чтобы лечить и усиливать себя — и этот навык также могут освоить ваши герои.

Мы надеемся, что уникальный стиль игры за Рой, основанный на сокрушительной силе и коллективном разуме, понравится тем игрокам, которые предпочитают решать свои проблемы в прямой схватке — жёстко и радикально.