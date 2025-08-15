Разработчики Heroes Olden Era рассказали подробнее про новую систему Граалей

Студия Unfrozen представила новую часть девблога, на этот раз посвященную граалю в Heroes Olden Era.

С первых частей в играх присутствовали особые награды для самых упорных исследователей. В «Героях I» и «Героях II» эту роль играли великие артефакты, которые нужно было отыскать, раскопав их. В более поздних играх их место занял Грааль — в Асхане он был известен как как Слеза Асхи. Найдя его, игрок мог возвести специальное святилище, которое усиливало экономику, увеличивало прирост армии и давало уникальные бонусы в зависимости от фракции.

Наш подход к охоте за Граалем

Мы знаем, как полюбилась игрокам охота за Граалем в предыдущих частях, поэтому подготовили свою вариацию. Мы хотели, чтобы в Olden Era он по-прежнему оставался наградой для тех, кто внимательно исследует карту, но при этом выбрали свой уникальный подход к поискам Грааля — он требует от игрока чуть больше активного планирования.

Раньше Грааль отлично мотивировал исследовать карту, однако поиски этого мощного инструмента для завершающей части партии требовали немало времени. К сожалению, это не всегда подходило для более быстрых матчей. Мы хотели сделать Грааль более значимым и для более коротких партий, чтобы вы могли чаще возводить его святилища и извлекать пользу из этих ценных строений.

Как вы уже могли заметить из наших новостей, чтобы получить Грааль, нужно одержать победу в особой битве внутри объекта «Мираж». Планируйте тщательно: армия в «Мираже» всегда сильнее вашей. После победы Грааль появится среди ваших доступных ресурсов.

Святилище Грааля в Olden Era

Будучи реликвией огромной силы, Грааль даёт бонусы, зависящие от фракции города. Получив его в «Мираже», вы сможете выбрать, в каком из ваших городов построить его особое здание.

В отличие от «Героев III» и «Героев IV», оно отображается в списке доступных построек города, и с самого начала игры вы можете посмотреть, какие именно бонусы оно даёт в конкретном городе. Определившись, какой из бонусов доступных вам фракций, вы хотели бы получить, вы построите его здание, после чего Грааль исчезнет из доступных вам ресурсов. Но помните: если враг захватит город со святилищем Грааля, все его бонусы перейдут к нему!

Поскольку получение Грааля способно серьёзно изменит ход матча, мы стремились сделать этот процесс достаточно сложным, чтобы он ощущался как достижение, но при этом не слишком затянутым, чтобы награда не теряла актуальности.

Сначала вам предстоит изрядно исследовать карту, чтобы отыскать «Мираж».

Битва внутри «Миража» — серьёзное испытание: вам противостоит копия вашего героя с куда более мощной армией, усиленными характеристиками и всеми заклинаниями, которые изучил ваш герой. При этом игровые механики исключают возможность «схитрить» — например, отправить героя с одним троглодитом и заклинанием «Волшебная стрела».

Каждое посещение «Миража» будет уникальным, ведь состав армии вашего противника меняется в зависимости от того, с чем вы туда отправились.

Чтобы сохранить бонусы, нужно защищать город, в котором построено особое здание Грааля, что требует стратегического планирования.

Мы хотим, чтобы здания Грааля появлялись в матчах чаще, а процесс их получения был и интересным, и понятным даже для новичков. Мы верим, что эта система сделает их ценнее и добавит новые грани в стратегию.