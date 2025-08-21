Разработчики Olden Era представили демонстрацию новой фракции Schism

Студия Unfrozen представила видеоролик с демонстрацией новой фракции под названием Schism.
Данная фракция основана на упоминавшихся ранее в серии эльфах народа Вори, которые проживают на заснеженных островах. В их арсенале в качестве боевых юнитов можно заметить как самих эльфов, так и разных существ из морских глубин.
Разработчики описывают фракцию как "что-то древнее и запретное, основанную на потусторонних силах Старой Эры, основанном на уроне и способностях контроля".
пилите-пилите
точно будет золото
очень ждём!
кстати кто был подписан в дискорде на разрабов до 18 августа могут получить ключ: надо ввести /key в чатике
Ну будем ждать.
Шутки про "Fa" уже были?
А одноименная песня от группы TOOL будет?