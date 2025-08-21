ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 238 оценок

Разработчики Olden Era представили демонстрацию новой фракции Schism

Talendor3 Talendor3

Студия Unfrozen представила видеоролик с демонстрацией новой фракции под названием Schism.

Данная фракция основана на упоминавшихся ранее в серии эльфах народа Вори, которые проживают на заснеженных островах. В их арсенале в качестве боевых юнитов можно заметить как самих эльфов, так и разных существ из морских глубин.

Разработчики описывают фракцию как "что-то древнее и запретное, основанную на потусторонних силах Старой Эры, основанном на уроне и способностях контроля".

26
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
A E

пилите-пилите
точно будет золото
очень ждём!

Спойлер

кстати кто был подписан в дискорде на разрабов до 18 августа могут получить ключ: надо ввести /key в чатике

6
sa1958

Ну будем ждать.

4
Andrey Nikiforov

Шутки про "Fa" уже были?

3
Dart_Zero

А одноименная песня от группы TOOL будет?

1