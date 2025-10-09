Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era перенесли на 2026 год, но желающие могут опробовать демоверсию уже сейчас

Heroes of Might and Magic: Olden Era стала одной из самых ярких игр Gamescom 2025, и теперь в нее наконец можно поиграть самому — демоверсия уже доступна в Steam. Несмотря на то что релиз отложен до 2026 года, Ubisoft, похоже, действительно нашла ту самую магию, которую фанаты ждали десятилетиями.
В демоверсии представлены четыре фракции — Подземелье, Некрополь, Раскол и Храм — а также три режима: Arena, Классический и Одиночный герой. Пока что игра поддерживает только одиночный режим, но мультиплеер появится в полной версии.
После череды неудачных запусков вроде Skull and Bones и прохладного приема Star Wars Outlaws, Ubisoft как никогда нуждается в громкой победе — и Heroes of Might and Magic: Olden Era вполне может стать ею.
Опачки, демка, супер, погнали тестить перед релизом батлы.
Это было и так понятно с самого начала.
Раскол ЕСТЬ
а жуков нет (видимо будут перерабатывать)
молодцы!
Получается, из светлых сил есть только люди. Все остальные тёмные. Тоскливый получается дисбаланс.
эльфы уже присутствуют как юниты на карте (в плейтесте их не было вообще)
так что есть вероятность что получится разблокировать фракцию в качестве играбельной
Чего они её переносят постоянно😕
Пусть делают сколько потребуется, есть ещё над чем работать)
Ладно, главное что бы на релизе был релиз, а не как обычно.
заманали.
Нуу не знаю как то не особо зашло, наверное я слишком олд. В третьих героях была ламповая рисованная граффика а здесь все выглядит слишком красочно и мультяшно.Касательно фракций: Инферно в принципе как всегда на самом дне, Замок и Некрополис тащат)
Да на бесплатное ммо на мобилке смахивает, большенство юнитов убогие какие-то. Инферно вообще убожество в сравнении с 3 частью
Игрушку делают с расчётом заработать с максимальной экономией, на Old.ов и так понятно что насрать - мультяшные аватарки персов и весёлые анимации-танцульки юнитов.... в по любому фанатам 40+ не зайдёт.