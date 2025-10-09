Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era перенесли на 2026 год, но желающие могут опробовать демоверсию уже сейчас

Heroes of Might and Magic: Olden Era стала одной из самых ярких игр Gamescom 2025, и теперь в нее наконец можно поиграть самому — демоверсия уже доступна в Steam. Несмотря на то что релиз отложен до 2026 года, Ubisoft, похоже, действительно нашла ту самую магию, которую фанаты ждали десятилетиями.

В демоверсии представлены четыре фракции — Подземелье, Некрополь, Раскол и Храм — а также три режима: Arena, Классический и Одиночный герой. Пока что игра поддерживает только одиночный режим, но мультиплеер появится в полной версии.

После череды неудачных запусков вроде Skull and Bones и прохладного приема Star Wars Outlaws, Ubisoft как никогда нуждается в громкой победе — и Heroes of Might and Magic: Olden Era вполне может стать ею.