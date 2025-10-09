ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 272 оценки

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era перенесли на 2026 год, но желающие могут опробовать демоверсию уже сейчас

butcher69 butcher69

Heroes of Might and Magic: Olden Era стала одной из самых ярких игр Gamescom 2025, и теперь в нее наконец можно поиграть самому — демоверсия уже доступна в Steam. Несмотря на то что релиз отложен до 2026 года, Ubisoft, похоже, действительно нашла ту самую магию, которую фанаты ждали десятилетиями.

В демоверсии представлены четыре фракции — Подземелье, Некрополь, Раскол и Храм — а также три режима: Arena, Классический и Одиночный герой. Пока что игра поддерживает только одиночный режим, но мультиплеер появится в полной версии.

После череды неудачных запусков вроде Skull and Bones и прохладного приема Star Wars Outlaws, Ubisoft как никогда нуждается в громкой победе — и Heroes of Might and Magic: Olden Era вполне может стать ею.

Комментарии:  12
Dark1994

Опачки, демка, супер, погнали тестить перед релизом батлы.

sa1958

Это было и так понятно с самого начала.

A E

Раскол ЕСТЬ
а жуков нет (видимо будут перерабатывать)

молодцы!

Ивасик

Получается, из светлых сил есть только люди. Все остальные тёмные. Тоскливый получается дисбаланс.

A E Ивасик

эльфы уже присутствуют как юниты на карте (в плейтесте их не было вообще)
так что есть вероятность что получится разблокировать фракцию в качестве играбельной

ThinFalco

Чего они её переносят постоянно😕

Dark1994

Пусть делают сколько потребуется, есть ещё над чем работать)

Кей Овальд

Ладно, главное что бы на релизе был релиз, а не как обычно.

jax baron

заманали.

UnproductiveMaelorinar

Нуу не знаю как то не особо зашло, наверное я слишком олд. В третьих героях была ламповая рисованная граффика а здесь все выглядит слишком красочно и мультяшно.Касательно фракций: Инферно в принципе как всегда на самом дне, Замок и Некрополис тащат)

Vordulak06

Да на бесплатное ммо на мобилке смахивает, большенство юнитов убогие какие-то. Инферно вообще убожество в сравнении с 3 частью

Vlad_Cepesh

Игрушку делают с расчётом заработать с максимальной экономией, на Old.ов и так понятно что насрать - мультяшные аватарки персов и весёлые анимации-танцульки юнитов.... в по любому фанатам 40+ не зайдёт.

