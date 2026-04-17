Создатель оригинальной Heroes of Might and Magic помог разработчикам Olden Era настроить сложность ИИ

Разработчики стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era продолжают готовиться к запуску игры в раннем доступе и делятся подробностями о доработке системы искусственного интеллекта. В студии Unfrozen рассказали, что при балансировке сложности PvE они опирались на советы Джона Ван Канегема — создателя оригинальной серии Heroes of Might and Magic.

По словам представителей студии, при разработке поведения компьютерных противников используется концепция так называемого «Fun AI». Эта идея предполагает, что искусственный интеллект должен быть достаточно умным, чтобы представлять вызов игроку, но при этом не становиться чрезмерно эффективным и предсказуемым.

Разработчики объясняют, что иногда ИИ может совершать рискованные или даже заведомо проигрышные действия. Такой подход призван держать игрока в напряжении и подчёркивает одну из ключевых особенностей серии — войну на истощение, где постепенные потери и стратегические решения играют важную роль.

В студии отмечают, что советы Ван Канегема оказались крайне полезными при работе над балансом сложности. В версии для раннего доступа разработчики уже скорректировали уровни сложности: лёгкий режим станет немного проще по сравнению с демо, а сложный — наоборот, более требовательным.

Кроме того, команда внесла и другие изменения после отзывов игроков. Например, фракцию Sylvan переименовали в Grove, а интерфейс был переработан так, чтобы сильнее напоминать классические части серии.

Запуск Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 30 апреля. Разработчики подчёркивают, что баланс сложности и поведение ИИ будут продолжать дорабатываться на основе статистики и отзывов игроков.