Создатель серии Might and Magic примет участие в разработке Olden Era

Издатель Hooded Horse и студия Unfrozen объявили, что в разработке долгожданной фэнтезийной стратегической игры Heroes of Might and Magic: Olden Era примет участие не кто иной, как Джон Ван Канегем, создатель серии Might & Magic. Он является основателем New World Computing, компании, ответственной за серию RPG и Heroes. Он выступит в качестве креативного консультанта.

Канегем основал компанию New World Computing в 1983 году и помог воплотить в жизнь серию Might and Magic, выпустив Might and Magic: Book One в 1986 году. В 2004 году он был включён в Зал славы компьютерных игр мира в категории стратегических и ролевых игр. Его карьера в игровой индустрии насчитывает десятилетия и включает сотрудничество с NCSoft, EA, Trion и многими другими крупными компаниями.

Канегем сказал

Мне очень приятно видеть, как мир, который я создал много лет назад, процветает и становится частью воспоминаний стольких людей. Я рад возможности снова внести свой вклад и пройти этот путь вместе со всеми вами, кто сделал Might & Magic легендарной серией, какой она является сегодня.

Генеральный директор Unfrozen Денис Фёдоров добавил:

Джон — невероятный человек, невероятно талантливый и настоящая легенда для всех поклонников франшизы; его работа вдохновила меня стать тем, кем я являюсь сегодня. Мы искренне рады, что Джон принял наше предложение стать почётным креативным консультантом Unfrozen.