Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era обсудили лор серии и субъективность повествования

Студия Unfrozen выпустила новый дневник разработки предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, в котором создатели обсудили лор серии и субъективность повествования.

Если вы — не исходный создатель франшизы, ее вселенная требует очень особого подхода. Как фанату вам хочется добавить к любимому миру что-то, что было бы верно его духу, но при этом осмысленно и не ощущалось как бездумный фанфик. Задача усложняется, если франшиза старая (как Might and Magic) и со сложной историей (как Might and Magic).



Heroes of Might and Magic — это спин-офф франшизы Might and Magic. Действие этой серии происходит в том же мире (MM6-MM8) до третьей части. Потом происходит эсхатологическое событие, и HoMM4, а вслед за ней и дальнейшие игры переносят игроков в новые миры. Некоторым обитателям исходного Энрота удается сбежать в мир HoMM4, а вот HoMM5 и далее с точки зрения космологии — своего рода мягкий перезапуск сеттинга, превращающий его в более традиционное фэнтези.



HoMM:OE возвращается в исходный мир серии — Энрот. Но упомянутый мягкий перезапуск случится не просто так. У него была причина, и состоит она в том, что поклонники «Героев» относятся к истокам серии… неоднозначно.

Все дело в том, что мир Might and Magic исходно — не фэнтези, а космическое технофэнтези о могучих развитых цивилизациях и древних существах, что терраформируют миры, которые в итоге лишь выглядят средневековыми. Сама серия Might and Magic погружается в детали этого, а вот под-франшиза Heroes of Might and Magic скрывает. Нет, исходные создатели видели «Героев» частью все того же мира, но научно-фантастические элементы никогда не эксплицировались в серии. Узнать о том, что криганские дьяволы из Инферно — это вообще-то раса инопланетян из космоса, можно было только из внешних источников, то есть игр серии Might and Magic или интернета (ну, если не считать пары намеков в кампании). Поэтому многие влюбились в «Героев», ничего не зная об их корнях.



Вполне логично, что сообщество разделилось. Кому-то нравится технофэнтези. Для других она скорее что-то вроде пасхалки — приятно знать, но на восприятие особо не влияет. А кто-то «техно»-сторону резко не любит — именно такие игроки взбунтовались против фракции Кузня, которая должна была выйти в HoMM3 и отразить эту более технологичную сторону мира. Многие поклонники «Героев» воспринимают их как чистое фэнтези. И это одна из причин, почему поздние части серии переместились в более традиционные миры. По словам разработчиков, в студии так же как и в фанатском сообществе, мнения и предпочтения в данном вопросе сильно расходятся.

А вот такой внезапный вопрос: кто пишет описания существ или предметов в игре? Чаще всего их «пишет» некий абстрактный всеведущий рассказчик или, скажем так, демиург — по сути, авторы игры говорят игрокам «это объективно вот так». Игры вроде Magic: The Gathering несколько меняют эту традицию — на их картах часто приводятся цитаты и прямая речь персонажей изнутри сеттинга. А некоторые игры заходят и того дальше: например, артбук Hollow Knight — это бестиарий, написанный героиней, которая существует внутри мира, у которой есть имя и история (и которая, следовательно, может ошибаться — или как минимум оценивать что-то очень субъективно).

По словам Unfrozen, разработчикам студии всегда нравилось, что «Герои меча и магии» — это игра о столкновении разных мировоззрений. В Olden Era создатели подчеркивают разницу фракций на всех уровнях, от визуального дизайна до геймплея. Так почему не распространить это и на мировосприятие?



У разных народов Джадама — разные представления о том, откуда берется магия. Или как начался мир. Или есть ли в мире боги и на что они способны. Или что означает движение звезд. Вместо того чтобы давать однозначный ответ, почему бы не воспользоваться этой разницей взглядов в наших корыстных целях?

В Olden Era последователи Храма верят, что Солнце — это волшебная чаша, куда добродетельные души попадают после смерти. Поэтому они и проповедуют саморазвитие: чем ты лучше при жизни, тем сильнее становится твоя душа и тем больше она дарует их ключевому объекту поклонения сил. Именно поэтому храмовники так ненавидят некромантов: те неестественным образом привязывают души к останкам, лишая их благодати и не давая выполнить обязательство перед Солнцем.

New World Computing тоже использовали ненадежного рассказчика. Например, некоторые обитатели Энрота воспринимали VARN как обычный морской корабль. Ну и криганов неслучайно называли «демонами», а порабощенных ими людей — одержимыми.



Впрочем, некоторые аспекты HoMM:OE вполне однозначны — например, какие народы живут на Джадаме, как устроены их общества и политические союзы. Или, к примеру, география

Эта версия карты Джадама вдохновлена замечательной фан-работой Маркона Феникса — хотя с тех пор очертания континента несколько поменялись.

Самый большой вулкан Джадама расположен в Шпиле Теней, но он спит. Активны те, что к югу. Это — факты. Но вряд ли мы однозначно узнаем, стали ли вулканы источником новой пламенеющей угрозы, возникшей в той части континента (может, ее привлекла близость вулканической стихии? Придала ей сил?), — или, наоборот, вулканы проснулись из-за нее. Поработила ли эта новая сила насекомых обитателей осиного гнезда — или они сознательно ее призвали?



На некоторые из этих вопросов игроки узнают ответы в сюжетной кампании. А какие-то останутся открыты для интерпретации. Потому что у каждого — своя правда.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.