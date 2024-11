Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет альтернативная прокачка юнитов

Студия Unfrozen, в честь проходящего Хэллоуина, поделилась подробной демонстрацией фракции Некрополиса из предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era. В видео подтвердилось, что в игре, как и в Heroes of Might and Magic V, будет альтернативная прокачка юнитов.

Город:

Герои:

Состав Некрополиса:

Скелеты: многочисленные, хрупкие и служат в основном для прикрытия более сильных юнитов. При улучшении могут стать либо скелетами-лучниками, либо скелетами-воинами.

Нежить-питомец: отлично подходят для ближнего боя. При улучшении до баргеста или бронированной гончей могут обладать либо мощными атаками, либо способностью к самовосстановлению.

Привидения: быстрые существа, которые могут похищать души для увеличения в размере во время боя. При улучшении до фантазмов или призраков могут вызывать страх у врагов или восстанавливаться во время боя.

Могильщики: обладают дальней атакой, могут призывать скелетов на поле боя. При улучшении до торговца смертью или владельца питомника могут призывать призраков или нежить-питомцев.

Личи: обладают дальним боем, могут воскрешать мертвых. При улучшении до чумного лича или кровавого лича могут воскрешать по области или наносить урон по области.

Рыцари ужаса: мощные существа, которых крайне трудно убить. Обладают двойной атакой, понижают боевой дух у врагов. При улучшении до пустотелого жнеца или аватара смерти они могут эффективнее убивать низкоуровневых или высокоуровневых вражеских юнитов.

Вампиры: быстрые юниты, обладающие вампиризмом. При их ударе отсутствует вражеская контратака. При улучшении до вампира-ученого или лорда-вампира становятся крайне жестокими бойцами или умелыми заклинателями.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в Steam во 2 квартале 2025 года.