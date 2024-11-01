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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 101 оценка

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет альтернативная прокачка юнитов

AceTheKing
Новости

Студия Unfrozen, в честь проходящего Хэллоуина, поделилась подробной демонстрацией фракции Некрополиса из предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era. В видео подтвердилось, что в игре, как и в Heroes of Might and Magic V, будет альтернативная прокачка юнитов.

Город:

Герои:

Состав Некрополиса:

Скелеты: многочисленные, хрупкие и служат в основном для прикрытия более сильных юнитов. При улучшении могут стать либо скелетами-лучниками, либо скелетами-воинами.

Нежить-питомец: отлично подходят для ближнего боя. При улучшении до баргеста или бронированной гончей могут обладать либо мощными атаками, либо способностью к самовосстановлению.

Привидения: быстрые существа, которые могут похищать души для увеличения в размере во время боя. При улучшении до фантазмов или призраков могут вызывать страх у врагов или восстанавливаться во время боя.

Могильщики: обладают дальней атакой, могут призывать скелетов на поле боя. При улучшении до торговца смертью или владельца питомника могут призывать призраков или нежить-питомцев.

Личи: обладают дальним боем, могут воскрешать мертвых. При улучшении до чумного лича или кровавого лича могут воскрешать по области или наносить урон по области.

Рыцари ужаса: мощные существа, которых крайне трудно убить. Обладают двойной атакой, понижают боевой дух у врагов. При улучшении до пустотелого жнеца или аватара смерти они могут эффективнее убивать низкоуровневых или высокоуровневых вражеских юнитов.

Вампиры: быстрые юниты, обладающие вампиризмом. При их ударе отсутствует вражеская контратака. При улучшении до вампира-ученого или лорда-вампира становятся крайне жестокими бойцами или умелыми заклинателями.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в Steam во 2 квартале 2025 года.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
demon33251

О, это мы ждем))

4
NikolayMikolay

Не знаю мне все понравилось, атмосфера в ролике отличная анимация, особенно с призывом ловко он лопатой призвал такое ощущение что прям реально выкопал их (кому мало ну ребят значит вам не в такие игры надо играть), выбор для стратегии есть над чем подумать что улучшить как это можно будет применить с умом против опять же конкретного врага конкретной расы. Карта, отличная карта все понятно, что за ресурсы или предметы, лично мне зашло будем смотреть!

4
nikvik jm

Ждём и надеемся.

3
CorporealOstron

приятный визуал. эффекты норм но проблема далеко не в игре кроется

1
A E

А в чем?

0
Lyс A E

В издатели. Юбисофт. Хрен знает, что учудят. Цену четверипл А, в РФ продавать не будут, повестку заставят впихнуть, как знать?

1
A E Lyс

Особых ожиданий у меня уже нет. С каждой нвоостью об игре становится все грустнее и грустнее. За прошлый месяц прошел по 10 карт в 2-3-4 части и понимаю, что ничто с ними не сравнится.

0
Случайный Игрок

Нужно было хотя бы 2-3 версии анимации гибели создать. Не очень когда 3 тела дохнут одинаково.

0
Юрий Пенкин

ещё я был неприятно удивлён значком квадрата на конечной точке пути коняшки, выглядит нелепо и сама полоска слишком толстая и зелёная

0
Alex40001

арты овно нейросетивое

0
A E

Даже описание не потрудились проверить..

0
Nodas

Мда визуально все очень плохо, 5 герои 18 летней давности выглядят лучше чем это

0
nicomedes

Любимая раса в 5-ке. Забавно, что они решили сделать рыцарей смерти одними из существ, учитывая что невалы, в свое время, вырезали их и сделали нейтралами.

0
Lyс

Жду игру.

Нравится, что взяли альтернативу прокачку из пятёрки. Нравится, что 7 уровнем будет вампир, а не дракон - в тройке в половине фракций драконы были.

Модельки пока как-то не впечатляют.

Из скелетов и призраков хлещет кровь при ударе. Серьёзно?

0
Aellie

Как же убого выглядит, даже в 3 визуал приятнее.

-1
Александр Гоголев

гончие всегда были за инферно. Почему убрали зомбаков? Почему у черных рыцарей убрали коней и дали ящеров? Фракции темных эльфов не будет да? Опустили Личей? Так что получается, Сандро был лохом попущенным тир5? Всегда, в любых книгах, играх, Личи это высшая нежить. Странное решение.

-1
A E

Где драконы? ГДЕ МЛЯТЬ ДРАКОНЫ???

-1
Lyс

В третьих личи были пятым уровнем, в пятых тоже.

0
Юрий Пенкин

Ребят как думаете на ноуте i5 10500h 16gb и 3050ti смогу поиграть в 4к 165 фпс? или движок будет дико не оптимизирован?

-4
Evialroot

Да, как раз для Героев нужны только 165 Fps 🤣 Поставите FullHD на 60 Герц и будет вам счастье на ноуте 😏 Движок Unity, не Unreal Engine 5 . . . заветные 60 фапасов вы точно увидите 😉

0
Dimitry Arsenev Evialroot

Оно и заметно, бесплатные ассеты и бесплатное солнце похожее на мутное пятно.

0
Сандро_НСК

они убрали драконов? НАКОНЕЦ ТО за это разрабам определенно лайк

-6
BluntZebulon

что не так с драконами?

4
Lyс BluntZebulon

Просто в тройке у половины фракций были драконы. Слишком много, однообразно. Я согласен что надо 7 делать более разнообразных юнитов. Циклопы в пятёрке, например, круто зашли

0