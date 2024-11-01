Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет альтернативная прокачка юнитов

Студия Unfrozen, в честь проходящего Хэллоуина, поделилась подробной демонстрацией фракции Некрополиса из предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era. В видео подтвердилось, что в игре, как и в Heroes of Might and Magic V, будет альтернативная прокачка юнитов.
Город:
Герои:
Состав Некрополиса:
Скелеты: многочисленные, хрупкие и служат в основном для прикрытия более сильных юнитов. При улучшении могут стать либо скелетами-лучниками, либо скелетами-воинами.
Нежить-питомец: отлично подходят для ближнего боя. При улучшении до баргеста или бронированной гончей могут обладать либо мощными атаками, либо способностью к самовосстановлению.
Привидения: быстрые существа, которые могут похищать души для увеличения в размере во время боя. При улучшении до фантазмов или призраков могут вызывать страх у врагов или восстанавливаться во время боя.
Могильщики: обладают дальней атакой, могут призывать скелетов на поле боя. При улучшении до торговца смертью или владельца питомника могут призывать призраков или нежить-питомцев.
Личи: обладают дальним боем, могут воскрешать мертвых. При улучшении до чумного лича или кровавого лича могут воскрешать по области или наносить урон по области.
Рыцари ужаса: мощные существа, которых крайне трудно убить. Обладают двойной атакой, понижают боевой дух у врагов. При улучшении до пустотелого жнеца или аватара смерти они могут эффективнее убивать низкоуровневых или высокоуровневых вражеских юнитов.
Вампиры: быстрые юниты, обладающие вампиризмом. При их ударе отсутствует вражеская контратака. При улучшении до вампира-ученого или лорда-вампира становятся крайне жестокими бойцами или умелыми заклинателями.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в Steam во 2 квартале 2025 года.
О, это мы ждем))
Не знаю мне все понравилось, атмосфера в ролике отличная анимация, особенно с призывом ловко он лопатой призвал такое ощущение что прям реально выкопал их (кому мало ну ребят значит вам не в такие игры надо играть), выбор для стратегии есть над чем подумать что улучшить как это можно будет применить с умом против опять же конкретного врага конкретной расы. Карта, отличная карта все понятно, что за ресурсы или предметы, лично мне зашло будем смотреть!
Ждём и надеемся.
приятный визуал. эффекты норм но проблема далеко не в игре кроется
А в чем?
В издатели. Юбисофт. Хрен знает, что учудят. Цену четверипл А, в РФ продавать не будут, повестку заставят впихнуть, как знать?
Особых ожиданий у меня уже нет. С каждой нвоостью об игре становится все грустнее и грустнее. За прошлый месяц прошел по 10 карт в 2-3-4 части и понимаю, что ничто с ними не сравнится.
Нужно было хотя бы 2-3 версии анимации гибели создать. Не очень когда 3 тела дохнут одинаково.
ещё я был неприятно удивлён значком квадрата на конечной точке пути коняшки, выглядит нелепо и сама полоска слишком толстая и зелёная
арты овно нейросетивое
Даже описание не потрудились проверить..
Мда визуально все очень плохо, 5 герои 18 летней давности выглядят лучше чем это
Любимая раса в 5-ке. Забавно, что они решили сделать рыцарей смерти одними из существ, учитывая что невалы, в свое время, вырезали их и сделали нейтралами.
Жду игру.
Нравится, что взяли альтернативу прокачку из пятёрки. Нравится, что 7 уровнем будет вампир, а не дракон - в тройке в половине фракций драконы были.
Модельки пока как-то не впечатляют.
Из скелетов и призраков хлещет кровь при ударе. Серьёзно?
Как же убого выглядит, даже в 3 визуал приятнее.
гончие всегда были за инферно. Почему убрали зомбаков? Почему у черных рыцарей убрали коней и дали ящеров? Фракции темных эльфов не будет да? Опустили Личей? Так что получается, Сандро был лохом попущенным тир5? Всегда, в любых книгах, играх, Личи это высшая нежить. Странное решение.
Где драконы? ГДЕ МЛЯТЬ ДРАКОНЫ???
В третьих личи были пятым уровнем, в пятых тоже.
Ребят как думаете на ноуте i5 10500h 16gb и 3050ti смогу поиграть в 4к 165 фпс? или движок будет дико не оптимизирован?
Да, как раз для Героев нужны только 165 Fps 🤣 Поставите FullHD на 60 Герц и будет вам счастье на ноуте 😏 Движок Unity, не Unreal Engine 5 . . . заветные 60 фапасов вы точно увидите 😉
Оно и заметно, бесплатные ассеты и бесплатное солнце похожее на мутное пятно.
они убрали драконов? НАКОНЕЦ ТО за это разрабам определенно лайк
что не так с драконами?
Просто в тройке у половины фракций были драконы. Слишком много, однообразно. Я согласен что надо 7 делать более разнообразных юнитов. Циклопы в пятёрке, например, круто зашли