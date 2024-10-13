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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 91 оценка

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали новый геймплей с исследованием карты и боевой системой

AceTheKing
Новости

Студия Unfrozen, в рамках проходящего юбилейного чемпионата по Heroes of Might and Magic III, поделились новым геймплейным отрывком из предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era

В нем разработчики показали исследование карты, а так же боевую систему игры. Несмотря на то, что в видео звучат знакомые музыкальные композиции из пятой части серии - это временная заглушка, в самой игре будет собственное музыкальное сопровождение.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
PG Trash

Качество максимум 480р? Или ещё просто не обработалось?

4
антон фекалис

забавно ,издатель юбисофт а разработчики русские. Это получается что юбики прогнулись чтоль

2
Xstranger

Было бы забавно, если российская игра Heroes of Might and Magic: Olden Era недоступна в РФ и РБ из-за издателя Ubisoft. Хотя игры от Ubisoft приобрести можно, благодаря Плати Маркету. Если не будет лок на steam-гифт, то можно купить.

2
fortuneismax

5 Герои то же делали русские и это была одна из хороших частей.

6
Alex40001 Xstranger

ща ценник огласят и она скроетсяю. а так это продукт не стоющий внимания как и прошлая их работа

-3
Igor Udilov fortuneismax

Кстати в Steam эта часть не поддерживает теперь русский в принципе.

0
Night Strider

она всегда русской была, вся серия, ты только сейчас узнал?

0
Dark1994

Неплохо, но визуальный стиль надо переделать, и почему туман войны белый? Чёрный лучше бы смотрелся.

1
Sorsh

Рассказывали, что это настраиваемо - кому как нравится. Вариант из трёшки тоже будет

5
FatalleZ

Никогда не понимал героев из-за "непропорциональности". Вроде же хорошая игра, геймплей, баланс, сражения, вот все продумано до мелочей. Но когда вижу, что персонаж в 2 раза выше чем дерево и лишь в полтора раза меньше чем крепость, просто не могу.

0
Dimarx

Как-то не впечатлило. Да и качество видео слабое.

-3
PanKotovsky

Че-то эта графика на стратегической карте пока меня не радует...

-3
антон фекалис

смесь 2д и 3д не очень

-1
PanKotovsky антон фекалис

Да она тут какая-то мобильно-мультяшная, и никакого стилистического равнения на 3 или 4 часть тут нет.

0
антон фекалис

в любом случае жанр устаревший такое будет играть рапич. одно радует что русские делают значит игра качественная будет

-4
Imnogamer

Последнее утверждение "обнадёживает"..

0
Alex40001

да ну нафик. как это^ с этим можно сравнивать даже по карте

на карте как насрали + нейронкой все пылесосили

-4
Imnogamer

Смотри, сейчас ещё хфанаты "пятёрки" объявятся и заявят о себе, две с половой калеки, что это - "норм", а тебе минусов охапку(.

-1