Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали новый геймплей с исследованием карты и боевой системой

Студия Unfrozen, в рамках проходящего юбилейного чемпионата по Heroes of Might and Magic III, поделились новым геймплейным отрывком из предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era
В нем разработчики показали исследование карты, а так же боевую систему игры. Несмотря на то, что в видео звучат знакомые музыкальные композиции из пятой части серии - это временная заглушка, в самой игре будет собственное музыкальное сопровождение.
Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.
Качество максимум 480р? Или ещё просто не обработалось?
забавно ,издатель юбисофт а разработчики русские. Это получается что юбики прогнулись чтоль
Было бы забавно, если российская игра Heroes of Might and Magic: Olden Era недоступна в РФ и РБ из-за издателя Ubisoft. Хотя игры от Ubisoft приобрести можно, благодаря Плати Маркету. Если не будет лок на steam-гифт, то можно купить.
5 Герои то же делали русские и это была одна из хороших частей.
ща ценник огласят и она скроетсяю. а так это продукт не стоющий внимания как и прошлая их работа
Кстати в Steam эта часть не поддерживает теперь русский в принципе.
она всегда русской была, вся серия, ты только сейчас узнал?
Неплохо, но визуальный стиль надо переделать, и почему туман войны белый? Чёрный лучше бы смотрелся.
Рассказывали, что это настраиваемо - кому как нравится. Вариант из трёшки тоже будет
Никогда не понимал героев из-за "непропорциональности". Вроде же хорошая игра, геймплей, баланс, сражения, вот все продумано до мелочей. Но когда вижу, что персонаж в 2 раза выше чем дерево и лишь в полтора раза меньше чем крепость, просто не могу.
Как-то не впечатлило. Да и качество видео слабое.
Че-то эта графика на стратегической карте пока меня не радует...
смесь 2д и 3д не очень
Да она тут какая-то мобильно-мультяшная, и никакого стилистического равнения на 3 или 4 часть тут нет.
в любом случае жанр устаревший такое будет играть рапич. одно радует что русские делают значит игра качественная будет
Последнее утверждение "обнадёживает"..
да ну нафик. как это^ с этим можно сравнивать даже по карте
на карте как насрали + нейронкой все пылесосили
Смотри, сейчас ещё хфанаты "пятёрки" объявятся и заявят о себе, две с половой калеки, что это - "норм", а тебе минусов охапку(.