Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали новый геймплей с исследованием карты и боевой системой

Студия Unfrozen, в рамках проходящего юбилейного чемпионата по Heroes of Might and Magic III, поделились новым геймплейным отрывком из предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era

В нем разработчики показали исследование карты, а так же боевую систему игры. Несмотря на то, что в видео звучат знакомые музыкальные композиции из пятой части серии - это временная заглушка, в самой игре будет собственное музыкальное сопровождение.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era на PC в раннем доступе Steam запланирован во втором квартале 2025-го года.