Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали переработанный интерфейс в игре

Студия Unfrozen опубликовала подробный отчет о том, как изменилась Heroes of Might and Magic: Olden Era после бета-тестирования. Разработчики прислушались к мнению сообщества и внесли множество правок, большая часть которых коснулась пользовательского интерфейса.

После первого знакомства с бетой игроки раскритиковали интерфейс, посчитав его неудобным. В новой версии он стал больше напоминать классические части серии. В студии подчеркнули, что это не финальный вариант - работа над UI и UX продолжится.

Помимо этого, создатели упростили меню заклинаний и добавили расширенные настройки доступности. Поле боя получило более детализированную прорисовку, а управление камерой стало свободным: теперь можно приближать и отдалять вид по своему желанию.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе Steam состоится в этом году.