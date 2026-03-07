ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 360 оценок

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали переработанный интерфейс в игре

AceTheKing AceTheKing

Студия Unfrozen опубликовала подробный отчет о том, как изменилась Heroes of Might and Magic: Olden Era после бета-тестирования. Разработчики прислушались к мнению сообщества и внесли множество правок, большая часть которых коснулась пользовательского интерфейса.

После первого знакомства с бетой игроки раскритиковали интерфейс, посчитав его неудобным. В новой версии он стал больше напоминать классические части серии. В студии подчеркнули, что это не финальный вариант - работа над UI и UX продолжится.

Помимо этого, создатели упростили меню заклинаний и добавили расширенные настройки доступности. Поле боя получило более детализированную прорисовку, а управление камерой стало свободным: теперь можно приближать и отдалять вид по своему желанию.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе Steam состоится в этом году.

Комментарии:  5
Jozafat

Рад что интерфейс магии переделали, это был тот ещё ад

1
A E

на карте приключения получилась странная мешанина из старых и новых частей из-за чего кажется что интерфейс перегружен.. ДО изменений было получше, надеюсь можно будет настроить..

Интерфейс битвы ничего так.

1
Eothlin

то что мертво умереть не может. это про эту игру

1
Egik81

Еще один долгострой который даже еще не добрался до бета-версии. Впрочем как говорится пока есть верующие будет и паства.