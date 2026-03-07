Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали переработанный интерфейс в игре

Студия Unfrozen опубликовала подробный отчет о том, как изменилась Heroes of Might and Magic: Olden Era после бета-тестирования. Разработчики прислушались к мнению сообщества и внесли множество правок, большая часть которых коснулась пользовательского интерфейса.
После первого знакомства с бетой игроки раскритиковали интерфейс, посчитав его неудобным. В новой версии он стал больше напоминать классические части серии. В студии подчеркнули, что это не финальный вариант - работа над UI и UX продолжится.
Помимо этого, создатели упростили меню заклинаний и добавили расширенные настройки доступности. Поле боя получило более детализированную прорисовку, а управление камерой стало свободным: теперь можно приближать и отдалять вид по своему желанию.
Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе Steam состоится в этом году.
Рад что интерфейс магии переделали, это был тот ещё ад
на карте приключения получилась странная мешанина из старых и новых частей из-за чего кажется что интерфейс перегружен.. ДО изменений было получше, надеюсь можно будет настроить..
Интерфейс битвы ничего так.
то что мертво умереть не может. это про эту игру
Еще один долгострой который даже еще не добрался до бета-версии. Впрочем как говорится пока есть верующие будет и паства.