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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 115 оценок

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era сообщили о том, что для игры не потребуется Ubisoft Connect

AceTheKing
Новости

Студия Unfrozen, создатели предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, вчера ответили на ряд вопросов касательно игры:

Бесконечные заряды у стрелков и восемь кампаний: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era поделились новыми деталями

Так же разработчики сообщили о том, что Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе не будет привязана к Ubisoft Connect и не потребует от игроков лишний лаунчер при игре в Steam, что довольно необычно для игр Ubisoft.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Pavlissimus

Ключевое тут "в раннем доступе".

Как выйдет в релиз, то и денуву пришьют, и лаунчер, и внутриигровой магазин, и внешнюю NFT-биржу.

7
xmur xmur

Боевой пропуск. И боевой пропуск

2
buddaset

еще бы блять, кто бы это купил без стима

2
Victor Dukoff

Не будет коннекта, так подрубят ссаный конфлюкс из шестерки, когда при малейшем сбое сети не пускало дальше главного меню.

2
DezkQ

ГГ

0
Кей Овальд

Уже хорошо. Надеюсь, постоянного инета и прочих радостей Юбисофт не будет.

0