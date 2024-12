Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era сообщили о том, что для игры не потребуется Ubisoft Connect

Студия Unfrozen, создатели предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, вчера ответили на ряд вопросов касательно игры:

Так же разработчики сообщили о том, что Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе не будет привязана к Ubisoft Connect и не потребует от игроков лишний лаунчер при игре в Steam, что довольно необычно для игр Ubisoft.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.