Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era сообщили о том, что для игры не потребуется Ubisoft Connect

Студия Unfrozen, создатели предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, вчера ответили на ряд вопросов касательно игры:
Так же разработчики сообщили о том, что Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе не будет привязана к Ubisoft Connect и не потребует от игроков лишний лаунчер при игре в Steam, что довольно необычно для игр Ubisoft.
Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.
Ключевое тут "в раннем доступе".
Как выйдет в релиз, то и денуву пришьют, и лаунчер, и внутриигровой магазин, и внешнюю NFT-биржу.
Боевой пропуск. И боевой пропуск
еще бы блять, кто бы это купил без стима
Не будет коннекта, так подрубят ссаный конфлюкс из шестерки, когда при малейшем сбое сети не пускало дальше главного меню.
ГГ
Уже хорошо. Надеюсь, постоянного инета и прочих радостей Юбисофт не будет.