Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era внесут крупное изменение в боевую систему, увеличив поле боя на 2 гекса

После выхода бесплатной демоверсии игры Heroes of Might and Magic: Olden Era разработчики начали вносить изменения, основываясь на отзывах игроков.

Одно из ключевых обновлений, которое войдет в ранний доступ, касается увеличения размеров поля боя. Новая версия поля будет увеличена на два гекса, что, по мнению разработчиков, предоставит больше пространства для маневра, особенно при сражениях крупных армий.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.