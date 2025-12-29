ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 346 оценок

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era внесут крупное изменение в боевую систему, увеличив поле боя на 2 гекса

AceTheKing AceTheKing

После выхода бесплатной демоверсии игры Heroes of Might and Magic: Olden Era разработчики начали вносить изменения, основываясь на отзывах игроков.

Одно из ключевых обновлений, которое войдет в ранний доступ, касается увеличения размеров поля боя. Новая версия поля будет увеличена на два гекса, что, по мнению разработчиков, предоставит больше пространства для маневра, особенно при сражениях крупных армий.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.

8
6
Комментарии:  6
Роман45554

у меня такое ощущение что эта игра никогда не выйдет какой то очередной мега на еб

3
Иваныч из Тулы

Демо было очень достойное, так что выйдет и будет прекрасно играться.

2
Alex40001 Иваныч из Тулы

ну у всех представления разные о качестве продукта и да оно было дерьмовым.

а смотря на этих ослов что исправили это только сейчас и опять же с посыла фантиков то все очень плохо

1
Юрий Пенкин

по просьбам трудящихся? или отсебятина?

1
нитгитлистер

коненчо по просьбам. при том давнешним.

2
Egik81

Ранний доступ, когда внесут наконец, а то переносят и переносят. Даже бетку родить не могут. Тизер показали, который выдали немного не мало за демку.