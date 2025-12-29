Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era внесут крупное изменение в боевую систему, увеличив поле боя на 2 гекса

После выхода бесплатной демоверсии игры Heroes of Might and Magic: Olden Era разработчики начали вносить изменения, основываясь на отзывах игроков.
Одно из ключевых обновлений, которое войдет в ранний доступ, касается увеличения размеров поля боя. Новая версия поля будет увеличена на два гекса, что, по мнению разработчиков, предоставит больше пространства для маневра, особенно при сражениях крупных армий.
Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.
у меня такое ощущение что эта игра никогда не выйдет какой то очередной мега на еб
Демо было очень достойное, так что выйдет и будет прекрасно играться.
ну у всех представления разные о качестве продукта и да оно было дерьмовым.
а смотря на этих ослов что исправили это только сейчас и опять же с посыла фантиков то все очень плохо
по просьбам трудящихся? или отсебятина?
коненчо по просьбам. при том давнешним.
Ранний доступ, когда внесут наконец, а то переносят и переносят. Даже бетку родить не могут. Тизер показали, который выдали немного не мало за демку.