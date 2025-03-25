Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили новый геймплейный трейлер игры

Сегодня компания Ubisoft и студия Unfrozen выпустили новый геймплейный трейлер предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era.
В трейлере разработчики показали героев и юнитов, битву между армиями, города различных фракций, а так же путешествие по миру игры. Впервые в истории серии действие развернется на загадочном континенте Джадам. Игра обещает вернуть ряд классических механик серии, дополнив её современной графикой и новыми возможностями.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале текущего года. Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год.
Как по мне, визуал выглядит в разы лучше, чем эти псевдопиксели Song of Conquest. Однозначно буду покупать.
Пока единственное, за что переживаю - мировая карта, и карты боя выглядят слишком перенасыщенными деталями и однородными по цвету/контрасту с юнитами и объектами для взаимодействия - из-за чего сложно акцентировать внимание на этих самых юнитах и объектах. Хотелось бы как-то отделить их от фона, иначе сцены выглядят чересчур перегружено. Но, надо щупать, возможно это лишь при динамичной нарезке так кажется.
Да это современный дизайн мобильных игр - всё однородное постельных приглушенных цветов. Это раньше играми занимались художники с талантом (в той же Disciples 1-2 можно и сейчас любоваться видами), а сейчас талант заменил учебник созданный людьми без таланта, где жестко прописаны лимиты цветов и параметры насыщенности.
Мне почему-то кажется они специально для геймплейной демонстрации берут маленькие карты с большим количеством мест и ресурсов, что бы игроков подразнить знакомыми местами
благо хоть экран города норм выглядит, а не спрайтовый 2д кал. после 5 героев столицы последующих частей убер ущербные.
вот бы новый disciples с его топовым стилем и атмосферой и никакие герои не нужны были бы
Герои погибли после отмены кузницы. Спасибо "фанатам" // Виктор Соколов
Так-то кузницу уже запилили. Хоть и не ту, что планировали изначально // Гарри Кез
Так это фанаты уже и сделали её, только другие. Вселенная умерла, последняя игра была might and magic 9 // Виктор Соколов
А мне больше вселенная героев 3 нравится. Демоны, ангелы, эльфы, драконы - хорошее добротное такое фэнтези, а не так что демоны это пришельцы из космоса, и чуть ли не киберпанк должен присутствовать.
Всё хорошее умирает, к сожалению // Гарри Кез