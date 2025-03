Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили новый геймплейный трейлер игры

Сегодня компания Ubisoft и студия Unfrozen выпустили новый геймплейный трейлер предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era.

В трейлере разработчики показали героев и юнитов, битву между армиями, города различных фракций, а так же путешествие по миру игры. Впервые в истории серии действие развернется на загадочном континенте Джадам. Игра обещает вернуть ряд классических механик серии, дополнив её современной графикой и новыми возможностями.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале текущего года. Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год.