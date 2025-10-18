Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era подробнее рассказали про фракцию "Подземелье"

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжают делиться подробностями грядущей игры. Теперь они подробнее рассказали о фракции Подземелье - одной из ключевых сил мира Джадам.

Согласно описанию, это фракция, делающая ставку на гибкость, хитрость и универсальность. В её рядах - тёмные эльфы, звери и драконы, а каждый юнит обладает двумя типами атак, что даёт игрокам широкий простор для тактических решений.

Подземельем управляет Триумвират Альвара - политическая сила, объединяющая коренные расы континента ради спасения от надвигающейся угрозы. Когда-то они действовали из подполья, но теперь стали тайными правителями Джадама, ведущими борьбу за его выживание.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в 2026 году.