Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era подробнее рассказали про фракцию "Подземелье"

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжают делиться подробностями грядущей игры. Теперь они подробнее рассказали о фракции Подземелье - одной из ключевых сил мира Джадам.
Согласно описанию, это фракция, делающая ставку на гибкость, хитрость и универсальность. В её рядах - тёмные эльфы, звери и драконы, а каждый юнит обладает двумя типами атак, что даёт игрокам широкий простор для тактических решений.
Подземельем управляет Триумвират Альвара - политическая сила, объединяющая коренные расы континента ради спасения от надвигающейся угрозы. Когда-то они действовали из подполья, но теперь стали тайными правителями Джадама, ведущими борьбу за его выживание.
Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в 2026 году.
Эта игра - жестокая издевка над теми, кто ждал чего-то нового и прекрасного от серии 20 с лишним лет. Генеративные арт дизайн, буйство красок, отвратные модельки на поле боя - все это не даёт нормально погрузиться. Ощущение, что 3 Героии просто изуродовали. Хотя механики те что надо🥺
Издевательство это седьмая часть серии. Вот там точно играть невозможно. Тупо ВСЕ сломано. Играешь против ИИ - уберкомп и креши. Играешь по сети - рассинхрон и fatal error.
А после всех предшествующих 3д франкенштейнов ОЕ выглядит как шедевр (с оговорками).
Уже отложил с завтраков на покупку игры.