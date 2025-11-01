Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали эволюцию вампиров в серии

В завершение Spooktober команда Heroes of Might and Magic: Olden Era объединилась с Dark Dragon из сообщества Acid Cave, чтобы поговорить о мифологических монстрах, которых можно встретить во франшизе Might and Magic.

От мрачных вампиров Антагариха, напоминающих классических Носферату, до благородных горцев Асхана в духе Алукарда и декадентских сиров Джадама. В специальном видео-обсуждении авторы проекта раскрывают истоки вампирского мифа, рассказывают, как он воплощался в разных эпохах серии, и делятся своими впечатлениями от создания тематического контента.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК в 2026 году. В игре будет доступен русский текстовый перевод.