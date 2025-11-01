ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 328 оценок

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали эволюцию вампиров в серии

monk70 monk70

В завершение Spooktober команда Heroes of Might and Magic: Olden Era объединилась с Dark Dragon из сообщества Acid Cave, чтобы поговорить о мифологических монстрах, которых можно встретить во франшизе Might and Magic.

От мрачных вампиров Антагариха, напоминающих классических Носферату, до благородных горцев Асхана в духе Алукарда и декадентских сиров Джадама. В специальном видео-обсуждении авторы проекта раскрывают истоки вампирского мифа, рассказывают, как он воплощался в разных эпохах серии, и делятся своими впечатлениями от создания тематического контента.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК в 2026 году. В игре будет доступен русский текстовый перевод.

17
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys

В Героях 2 вампиры кричали "БЛА!", когда атаковали. Ничего лучше пока не придумали.

3
Uilenspiegel

Точно. Так вот откуда это бла, бла, бла....

2
soulfox

"Я никогда не говорю "Бла-бла-бла"!!!

2