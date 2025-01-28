Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали фракцию Улей

Студия Unfrozen, создатели предстоящей стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, показали новое небольшое геймплейное видео, на котором представили фракцию Улей.
Известно, что Ульем управляет инфернальный демон, который стремится покорить мир игры. На видео показано, как многочисленное войско героя нападает на Горгон. Разработчики пообещали в течение следующих недель показать больше юнитов и заклинаний.
Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале 2025 года.
Поскорее бы вышла, хочу послушать новый саундтрек написанный Полом Ромеро
Тираниды в героях?
Что-то не увидел цифр на юнитах. Теперь это отдельные монстры, а не отряды? 🤨
Ничего не понятно но очень интересно!
что же у них получится, перезапуск серии или просто не плохая игра ))
Ну, у меня почему-то есть уверенность, что игра будет как минимум хорошей. А такое бывает редко) Несмотря на то, что визуальный стиль в духе мобилок не радует.
Не говорите людям что улей это и есть инферно, пусть ноют.
Темных эльфов убрали, но зато Тиранидов добавили. Кто просил? Есть тут такие?
Я сначала думал, улей это болото.
Вопрос скорее не в том что просили или нет, а то как это будет вписано, работать и смотреться, если это будет как собаке пятая нога то это одно, смотреть надо.
гвнари игру испортили