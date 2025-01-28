Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали фракцию Улей

Студия Unfrozen, создатели предстоящей стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, показали новое небольшое геймплейное видео, на котором представили фракцию Улей.

Известно, что Ульем управляет инфернальный демон, который стремится покорить мир игры. На видео показано, как многочисленное войско героя нападает на Горгон. Разработчики пообещали в течение следующих недель показать больше юнитов и заклинаний.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале 2025 года.