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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 143 оценки

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали фракцию Улей

AceTheKing
Новости

Студия Unfrozen, создатели предстоящей стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, показали новое небольшое геймплейное видео, на котором представили фракцию Улей.

Известно, что Ульем управляет инфернальный демон, который стремится покорить мир игры. На видео показано, как многочисленное войско героя нападает на Горгон. Разработчики пообещали в течение следующих недель показать больше юнитов и заклинаний.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале 2025 года.

14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
DarkSkullOriginal

Поскорее бы вышла, хочу послушать новый саундтрек написанный Полом Ромеро

5
Freyt

Тираниды в героях?

3
Behemot B.

Что-то не увидел цифр на юнитах. Теперь это отдельные монстры, а не отряды? 🤨

0
Tsssss

Ничего не понятно но очень интересно!

что же у них получится, перезапуск серии или просто не плохая игра ))

0
PanKotovsky

Ну, у меня почему-то есть уверенность, что игра будет как минимум хорошей. А такое бывает редко) Несмотря на то, что визуальный стиль в духе мобилок не радует.

0
Hevin

Не говорите людям что улей это и есть инферно, пусть ноют.

-2
Александр Гоголев

Темных эльфов убрали, но зато Тиранидов добавили. Кто просил? Есть тут такие?

Я сначала думал, улей это болото.

-3
Goodvini

Вопрос скорее не в том что просили или нет, а то как это будет вписано, работать и смотреться, если это будет как собаке пятая нога то это одно, смотреть надо.

0
Alex40001

гвнари игру испортили

-10