Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали обновлённый дизайн кавалерии

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжают делиться подробностями о разработке игры.

Разработчики показали переработанный дизайн юнита Кавалерии, изменения в который были внесены с учётом обратной связи от сообщества. В своём сообщении студия отметила, что постоянно прислушиваются к мнению игроков. Обновлённая модель стала одним из таких изменений, и в следующий раз они обещают раскрыть ещё одну деталь, рассказав "о чём шептал ветер".

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован в 2026 году.