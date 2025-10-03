Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era показали "Слезу Истины" - она умеет восстанавливать очки передвижения героя

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжают делиться элементами игрового процесса. На этот раз они показали новый объект, который встретится при исследовании карты - "Слеза Истины" (Tear of Truth).

Это роса из лилий, которая обладает способностью снимать усталость и возвращать силы. Один глоток полностью восстанавливает очки передвижения героя, но использовать её можно лишь раз в день.

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на конец 2025 года.