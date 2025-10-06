ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 263 оценки

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали про загадочную фракцию "Коллектив Глаз"

AceTheKing AceTheKing

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжают делиться новыми материалами о грядущей игре. На этот раз команда представила промо-изображение, посвящённое загадочной фракции - Коллективу Глаз (The Eye Collective).

В описании разработчики отметили, что иногда из Разлома появляются существа, похожие на людей. Они способны говорить, взаимодействовать и даже выстраивать отношения, что заставляет некоторых думать, будто им можно доверять. Однако их истинные цели остаются неизвестными. Возможно, они лишь отражение самой Бездны, и вера в них может обернуться опасными последствиями.

Коллектив Глаз обладает специализацией "Посланник Разлома":

  • Прирост Великих Стрелков в городах увеличивается на 1.
  • Под руководством героя Великие Стрелки получают +1 к скорости, +1 к инициативе и +20% к здоровью.
  • Их атака и защита повышаются на 1 за каждые 3 уровня героя, а у вражеских Великих Стрелков снижаются на столько же.

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на конец 2025 года.

jax baron

а вот и фракцию которою добавят позже - или и щяс могут дать, всё ровно задержали

Egik81

Лучше бы они рассказали, когда в ранний доступ его (проект) выпустят про релиз вообще молчу.