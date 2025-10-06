Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали про загадочную фракцию "Коллектив Глаз"

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжают делиться новыми материалами о грядущей игре. На этот раз команда представила промо-изображение, посвящённое загадочной фракции - Коллективу Глаз (The Eye Collective).

В описании разработчики отметили, что иногда из Разлома появляются существа, похожие на людей. Они способны говорить, взаимодействовать и даже выстраивать отношения, что заставляет некоторых думать, будто им можно доверять. Однако их истинные цели остаются неизвестными. Возможно, они лишь отражение самой Бездны, и вера в них может обернуться опасными последствиями.

Коллектив Глаз обладает специализацией "Посланник Разлома":

Прирост Великих Стрелков в городах увеличивается на 1.

Под руководством героя Великие Стрелки получают +1 к скорости, +1 к инициативе и +20% к здоровью.

Их атака и защита повышаются на 1 за каждые 3 уровня героя, а у вражеских Великих Стрелков снижаются на столько же.

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на конец 2025 года.