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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 118 оценок

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era тизерят важные новости и намекают, что композитором игры станет Пол Ромеро

AceTheKing
Новости

Студия Unfrozen, создатели предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, поделились новым тизером, в котором сообщили о том, что в скором времени они поделятся несколькими важными новостями касательно игры.

Пользователи в комментариях к видео предположили, что одним из сюрпризов может стать объявление о том, что в разработке игры принимает участие композитор Пол Ромеро, который ранее занимался музыкальным сопровождением для Heroes of Might and Magic 3, 4 и 5. Разработчики поставили лайк под комментарием с этим предположением. Что именно приготовили разработчики для игроков - станет ясно уже 22 декабря в 18:00 по московскому времени.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.

17
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Кей Овальд

Тот самый легендарный настоящий и единственный Прекрасный Пол? Ну, это было бы вообще шикарно.

7
jax baron

Идеально и точка

1
KnDiman

Очень хочется верить в удачное возрождение любимой серии.

0
NikolayMikolay

Тот кто скулит про графику никогда не играл в героев не понимает что это такое, я помню как во второй части прокачивал големов и думал это верх совершенства, а нет потом титаны появились и восторга не было предела какая нафиг графика тогда была? а игра затянула по самое не балуй.... Да потом были другие части и я соскучился по новой игре, надоело перепроходить старое нового охота и пофиг на графику главное атмосфера.

-1
Dugran

Вот не надо гнать порожняк. Никто на графон батон не крошит, ибо это пошаговая стратегия, а вот визуал у игры отвратный. В старых Героях все было гармонично и к месту, а тут, при просмотре моделек и городов, кровь из глаз фонтаном в моник бьет.

-1
NikolayMikolay Dugran

да ладно главное не пиксельная фигня от которой глаза болят остальное не любителя.

0
Alex40001

они походу не в курсе что он глухой но помпу пытаются сделать прям аш писец

-3
jax baron

Бетховен не?

2
Alex40001 jax baron

не тот случай

1
Dimitry Arsenev

А про тизереть новость, о том, что они наконец наняли художников и начинают разработку с нуля, они не хотят?

-3
Serpentrage

Игра и так выглядит отлично.

-1
Hevin

Зачем? У них и так хорошие художники. И то что показали сейчас - более чем хороший вариант соединения 2д и 3д

1
Александр Гоголев

Отлично, но играть в это я конечно не буду. Видно сразу, основная платформа будет мобильная.

-7
Hevin

Игра выходит на пк - какая ещё мобильная платформа? О_о

0
Daringer

Думать головой ты конечно тоже не будешь.

0