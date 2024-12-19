Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era тизерят важные новости и намекают, что композитором игры станет Пол Ромеро

Студия Unfrozen, создатели предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, поделились новым тизером, в котором сообщили о том, что в скором времени они поделятся несколькими важными новостями касательно игры.
Пользователи в комментариях к видео предположили, что одним из сюрпризов может стать объявление о том, что в разработке игры принимает участие композитор Пол Ромеро, который ранее занимался музыкальным сопровождением для Heroes of Might and Magic 3, 4 и 5. Разработчики поставили лайк под комментарием с этим предположением. Что именно приготовили разработчики для игроков - станет ясно уже 22 декабря в 18:00 по московскому времени.
Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.
Тот самый легендарный настоящий и единственный Прекрасный Пол? Ну, это было бы вообще шикарно.
Идеально и точка
Очень хочется верить в удачное возрождение любимой серии.
Тот кто скулит про графику никогда не играл в героев не понимает что это такое, я помню как во второй части прокачивал големов и думал это верх совершенства, а нет потом титаны появились и восторга не было предела какая нафиг графика тогда была? а игра затянула по самое не балуй.... Да потом были другие части и я соскучился по новой игре, надоело перепроходить старое нового охота и пофиг на графику главное атмосфера.
Вот не надо гнать порожняк. Никто на графон батон не крошит, ибо это пошаговая стратегия, а вот визуал у игры отвратный. В старых Героях все было гармонично и к месту, а тут, при просмотре моделек и городов, кровь из глаз фонтаном в моник бьет.
да ладно главное не пиксельная фигня от которой глаза болят остальное не любителя.
они походу не в курсе что он глухой но помпу пытаются сделать прям аш писец
Бетховен не?
не тот случай
А про тизереть новость, о том, что они наконец наняли художников и начинают разработку с нуля, они не хотят?
Игра и так выглядит отлично.
Зачем? У них и так хорошие художники. И то что показали сейчас - более чем хороший вариант соединения 2д и 3д
Отлично, но играть в это я конечно не буду. Видно сразу, основная платформа будет мобильная.
Игра выходит на пк - какая ещё мобильная платформа? О_о
Думать головой ты конечно тоже не будешь.