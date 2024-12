Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era тизерят важные новости и намекают, что композитором игры станет Пол Ромеро

Студия Unfrozen, создатели предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, поделились новым тизером, в котором сообщили о том, что в скором времени они поделятся несколькими важными новостями касательно игры.

Пользователи в комментариях к видео предположили, что одним из сюрпризов может стать объявление о том, что в разработке игры принимает участие композитор Пол Ромеро, который ранее занимался музыкальным сопровождением для Heroes of Might and Magic 3, 4 и 5. Разработчики поставили лайк под комментарием с этим предположением. Что именно приготовили разработчики для игроков - станет ясно уже 22 декабря в 18:00 по московскому времени.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе во втором квартале 2025 года на PC.