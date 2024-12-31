Создатели HoM&M: Olden Era поздравили игроков с Новым годом и рассказали про достигнутый прогресс в разработке игры

Студия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might & Magic: Olden Era, поздравили игроков с Новым годом, а так же показали какого прогресса удалось достичь студии в разработке игры благодаря отзывам игроков.
Список улучшений, которые появились благодаря игрокам:
- 3D-города;
- Костяные драконы;
- Кровь, цвет которой меняется в зависимости от типа существ;
- Смена дня и ночи на карте;
- Несколько различных видов тумана на карте;
- Новые заклинания.
Студия говорит, что им уже не терпится выпустить игру в раннем доступе Steam - это произойдет во втором квартале 2025 года.
Игра заинтересовала, если не заблочат в ру-регионе, может даже приобрету сразу. Но первый раз вижу, чтоб за год до выхода проекта лишь в раннем доступе так настойчиво прогревали потенциального покупателя или делились информацией чуть ли не каждую неделю.
При этом возникают вопросы, то ли игра сейчас вообще не играбельна, раз им еще несколько месяцев нужно, либо от чего тогда не терпится?! Работайте, улучшайте, выйдет -- будет видно.
Почему выглядит так дёшево? словно индусы на аутсорсе игру делали