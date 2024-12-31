Создатели HoM&M: Olden Era поздравили игроков с Новым годом и рассказали про достигнутый прогресс в разработке игры

Студия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might & Magic: Olden Era, поздравили игроков с Новым годом, а так же показали какого прогресса удалось достичь студии в разработке игры благодаря отзывам игроков.

Список улучшений, которые появились благодаря игрокам:

3D-города;

Костяные драконы;

Кровь, цвет которой меняется в зависимости от типа существ;

Смена дня и ночи на карте;

Несколько различных видов тумана на карте;

Новые заклинания.

Студия говорит, что им уже не терпится выпустить игру в раннем доступе Steam - это произойдет во втором квартале 2025 года.