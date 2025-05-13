Создатели HoMM: Olden Era рассказали об изменениях на основе отзывов сообщества

Студия Unfrozen, разработчик предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, вернулась со вторым обновлением сообщества, которое значительно улучшает визуальную сторону игры и повышает комфорт. Отчеты относительно Храма, внешнего вида Ангелов и читаемости элементов на карте приключений и во время боя не остались незамеченными, и именно эти области претерпели самые большие изменения.
В первую очередь, экран города и модель карты были полностью переработаны, что сделало все это намного более понятным и атмосферным. Особое внимание также было уделено Ангелам — их внешний вид был обновлен, чтобы лучше отражать дух мира Энрота.
Кроме того, были введены цветовые профили и новые параметры доступности, которые улучшают видимость юнитов как на поле боя, так и на основной карте. В видео также рассматриваются проблемы видимости и насыщенности цвета путем представления цветовых профилей. К ним относятся По умолчанию, Приглушенный, Контрастный, Темный, Насыщенный. Также есть 3 варианта дополнительной видимости: без контуров, контуры для всех объектов и выделенные объекты.
Мы снова изучили ваши отзывы, чтобы узнать, что, по вашему мнению, необходимо больше всего! Мы заметили все ваши опасения относительно Храма, Ангелов и читаемости на карте приключений и в бою, поэтому мы улучшили их еще больше!
Экран города и модель карты приключений были существенно переработаны, а Ангелы были переделаны, чтобы лучше соответствовать миру Энрота.
Мы добавили цветовые профили и параметры доступности, чтобы было легче видеть отряды на поле боя и на карте приключений.
Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе этим летом. Игра будет доступна исключительно на ПК.
Всеравно будто в мобильную игру сгенерированую нейросетью играешь, ну не воспринимаю я, дизайн городов, юнитов и карты, в этом мультяшном стиле чем-то серьезным, особенно после шикарной 5 части
а что нужно было сделать с графикой? пиксели сделаешь- оценят только старички, игравшие в прошлые части
5 героев с 3д графикой делала вообще другая студия
мб сначала дать им шанс выпуститься? мб хотя бы геймплей и механики будут на высоте
Это радует)
поиграл недавно в слитый билд, фигня полная, а думал брать, теперь точно не буду и прям щас пока не забыл выкину из вишлиста стим
А че, если уж поправили Имперский город, то не поменяли архитектуру зданий подземелья? Он так и останется эллинским? Если бы не было всяких змей густо понаставленных, то все скажут, да тут живут древние греки. Я конечно понимаю, дизайнер наверно думал, раз все медузы, минотавры это древне греческие мифы, то их архитектура будет в самый раз. Ну это фатальная ошибочка, тут же не люди живут.
Твари подземелья сами строить ничего не могли, вот и привезли Джамшутов построить им город?
Блин, вот обожаю герое но почему тут так все мелко….