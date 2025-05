Создатели HoMM: Olden Era рассказали об изменениях на основе отзывов сообщества

Студия Unfrozen, разработчик предстоящей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, вернулась со вторым обновлением сообщества, которое значительно улучшает визуальную сторону игры и повышает комфорт. Отчеты относительно Храма, внешнего вида Ангелов и читаемости элементов на карте приключений и во время боя не остались незамеченными, и именно эти области претерпели самые большие изменения.

В первую очередь, экран города и модель карты были полностью переработаны, что сделало все это намного более понятным и атмосферным. Особое внимание также было уделено Ангелам — их внешний вид был обновлен, чтобы лучше отражать дух мира Энрота.

Кроме того, были введены цветовые профили и новые параметры доступности, которые улучшают видимость юнитов как на поле боя, так и на основной карте. В видео также рассматриваются проблемы видимости и насыщенности цвета путем представления цветовых профилей. К ним относятся По умолчанию, Приглушенный, Контрастный, Темный, Насыщенный. Также есть 3 варианта дополнительной видимости: без контуров, контуры для всех объектов и выделенные объекты.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе этим летом. Игра будет доступна исключительно на ПК.