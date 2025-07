Создатели HoMM: Olden Era рассказали про Мираж - локацию, которая позволит получить Грааль за победу над своей иллюзией

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era поделились новыми подробностями игры. На этот раз они рассказали про локацию "Мираж", которую игроки смогут встретить в игре:

Пустыня Железных Песков может быть суровой землей, но те, кто преодолеет ее суровый климат, найдут сокровища, считавшиеся утраченными после Времени Чудес.

Ключевой особенностью "Миража" станет сражение с усиленной иллюзией собственного героя. Если игроку удастся победить в этом сложном поединке, то он будет вознаграждён Граалем - артефактом, который даёт возможность построить особое Святилище Грааля в городе.

Heroes of Might & Magic Olden Era выйдет в раннем доступе Steam в конце 2025 года.