Спустя несколько часов после релиза игроки уверены: Heroes of Might & Magic: Olden Era - то, что они так долго ждали

Heroes of Might and Magic: Olden Era дебютировала сегодня в раннем доступе, и с её выходом появились первые отзывы игроков о новой части культовой серии. Хотя более авторитетные обзоры появятся не сразу, общий тон комментариев уже ощутим — и он исключительно позитивный.

В настоящее время пошаговая стратегия от Unfrozen может похвастаться впечатляющими 91% положительных отзывов в Steam из более чем 1100. Быстро начали появляться комментарии, предполагающие, что поклонники серии наконец-то получили достойного преемника классической Heroes. Игроки пишут, среди прочего, что это «лучшая часть со времён Heroes 3». Один пользователь даже зашёл так далеко, что заявил, что Olden Era лучше, чем культовая третья часть.

Похвала также адресована самим разработчикам. Сообщество ценит то, что разработчики прислушиваются к отзывам игроков и активно реагируют на предложения по развитию проекта. Разумная цена игры относительно ее контента также воспринимается положительно. Напомним, что, согласно недавним заверениям Unfrozen, версия раннего доступа Heroes of Might and Magic: Olden Era на момент запуска предлагает больше контента, чем предыдущие части серии.

Игрокам особенно понравились пользовательские режимы игры — как против ИИ, так и против других пользователей — и обширные многопользовательские режимы с рейтинговыми PvP-матчами. Положительные комментарии также касаются количества доступных юнитов, фракций, заклинаний, артефактов и героев. Кроме того, высоко оцениваются возможности настройки интерфейса, позволяющие адаптировать игровой процесс под ваши предпочтения.

Многие фанаты отмечают олдскульную атмосферу игры, которая призвана напоминать смесь Heroes of Might and Magic III и Heroes of Might and Magic V. Для некоторых в сообществе это именно то направление, которого они с нетерпением ждали годами.

Однако это не означает, что у игры нет недостатков. Негативные отзывы в меньшинстве, но жалобы на отсутствие темной графики регулярно встречаются. Также критикуется порой нечитаемый интерфейс, а также баги и несоответствия – особенно в английской локализации. Некоторые игроки также жалуются на отсутствие кооперативного режима, который, как ожидается, будет добавлен позже в процессе разработки.

Ниже вы можете увидеть несколько примеров отзывов:

Olden Era спасла мою любимую серию.

Я чувствую, что вернулся в молодость. Я играл в Heroes III с другом детства, сидя вместе перед одним монитором. Сейчас нам обоим около 40, и я даже подарил ему копию Olden Era, чтобы мы могли снова ощутить эту магию. Ностальгическое возвращение, но с современным подходом. Я очень рекомендую её.

Я ждал почти 20 лет ещё одной великолепной игры Heroes of Might and Magic, и я рад, что она наконец-то вышла.

Пока что самая большая проблема игры — это художественный стиль: он слишком мультяшный, а иконки довольно уродливые. Его легко можно было бы улучшить с помощью искусственного интеллекта, и во многих отношениях художественный стиль выглядит даже хуже, чем в HoMM5…

Наконец, стоит отметить, что интерес к игре постоянно растёт. На момент написания статьи в Steam одновременно играют более 40 000 человек, что является очень хорошим результатом для первого дня раннего доступа.