Студия Unfrozen показала нового героя Heroes of Might and Magic: Olden Era - Старого Пилигрима

Студия Unfrozen представила нового героя Heroes of Might and Magic: Olden Era - Старого Пилигрима.

Он относится к фракции "Роща" и принадлежит к классу "Надзиратель" - его специальность называется "Естественный отбор". Герой начинает игру с мастерской версией заклинания "Гильотина". Особенность этой версии в том, что её урон увеличивается вдвое быстрее при повторном наложении на одну и ту же цель. Кроме того, при касте этого заклинания эффективная Сила заклинания героя повышается на 1 пункт за каждые 3 его уровня.

Будучи принцем с воинственными амбициями, Старый Пилигрим изменил свой путь после того, как увидел, как его друга лорда Руфуса поглотила одержимость. Стремясь к трансформации, он отправился в паломничество, которое привело его в Шепчущие Леса.



Лес принял его, почувствовав его жажду перемен. В Грибной Роще он обрёл силу, которую давно искал - не в стали, а в элементальной сущности самого дерева, которая теперь поддерживает его.

Выход Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.